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Стоматолог з Рівного, яка била дітей, перестала виходити на зв'язок: що трапилося

Новость на русском → Рівне, Середа 17 лютого 2021 20:06
Стоматолог з Рівного, яка била дітей, перестала виходити на зв'язок: що трапилося Стоматолог Інна Кравчук не виходить на зв'язок (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

У Рівному в поліцію звернулися ще троє батьків, які написали заяви про тілесні ушкодження дітям. Вони звинувачують у насильстві над дітьми стоматолога Інну Кравчук. При цьому сама лікар на зв'язок виходити перестала, а її адвокат мовчить.

Про це розповіла прес-служба поліції Рівненської області.

Відео, на якому нібито саме вона застосовує силу до хлопчика і дівчинки, раніше опублікувала журналістка Вікторія Мамотюк.

Пізніше, 12 лютого, в поліцію надійшла ще одна заява від 28-річного жителя Рівного. Він стверджує, що в серпні 2020 року лікар завдала його трирічній дочці тілесні ушкодження. Також у дівчинки була психологічна травма.

Таке ж звернення надійшло 15 лютого і від іншого 28-річного місцевого жителя. Чоловік заявив, що його сина били в червні минулого року в кабінеті стоматолога Інни Кравчук.

Також в поліцію звернулася 28-річна жінка. За її словами, пів року тому дитячий стоматолог в приватній клініці на вулиці Пушкіна завдала тілесні ушкодження її 6-річній доньці.

Правоохоронці зазначили, що двоє батьків до них звернулися відразу ж після того, як на відео, яке було опубліковано в соцмережах, впізнали своїх дітей.

Зараз 29-річна дитячий стоматолог лікарською діяльністю не займається. При цьому під час спілкування з поліцією жінка своєї провини не визнавала. Вона також говорила, що дітей не била.

Сюжет про лікаря, яка била дітей в Рівному (відео: YouTube)

Нагадаємо, скандал зі стоматологом стався в окупованому Криму. Там 6-річний хлопчик на прийомі у лікаря проковтнув голку.

Ми також писали про те, що у дитсадку під Житомиром няня систематично б'є дітей.

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