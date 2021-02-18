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У Луцькому дитсадку розгорівся скандал: вихователь била дітей і заклеювала рот скотчем

Новость на русском → Луцьк, Четвер 18 лютого 2021 08:31
У Луцькому дитсадку розгорівся скандал: вихователь била дітей і заклеювала рот скотчем У луцькому дитсадку вихователька била дітей (Колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У луцькому дитсадку №37 розгорівся скандал. Там вихователь середньої групи систематично била дітей і просила нікому не казати. Про це стало відомо батькам після того, як діти почали приходити зі слідами побоїв на тілі.

Про це повідомило видання " ІА "Конкурент".

Таке покарання вихователь застосовувала до тих дітей, які не спали і шуміли. Завідуюча садком Валентина Винник каже, що з педагогом такого ніколи не траплялося. Каже, у вихователя 30 років робочого стажу і вона завжди відрізнялася адекватністю.

Тим часом в управлінні освіти Луцькради кажуть, що скотчем вихователька намагалася "налякати" дуже активного хлопчика, але не заклеювала йому рот.

"Був скотч, тому що дітки обривають всі ці картинки-маркування, і вихователь їх канцелярським скотчем підклеює. Скотч був тоненький. Він дуже галасував, дуже кричав, мама стверджує, що він активний хлопчик. І вихователька, тримаючи скотч у руках, говорить йому: "Зараз заклею ротик". Так його налякала. Так пояснює вихователька", — розповів начальник управління освіти Луцької міської ради Зиновія Лещенко.

Після цього інциденту в саду працює психолог, а вихователя відсторонили від роботи.

Зазначимо, що вихователю 56 років.

В Луцьку вихователька дитсадка била дітей

Як ми раніше писали, під Полтавою у дитсадку раптово померла 19-річна вихователька.

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