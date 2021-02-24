Скандальный стоматолог из Ровно спокойно продолжает работать: появились фото

В Ровно стоматолог Инна Кравчук, которую обвинили в нанесении побоев своим маленьким пациентам, продолжает работать в клинике. Фигурантку пяти уголовных дел на рабочем месте заметили очевидцы.

Об этом передает " Радио Трек ".

В сети также опубликовали соответствующие фото, снятые жителями Ровно на днях. На кадрах видно, как врач Кравчук в рабочей одежде общается с коллегами, а клиника "Only kids" продолжает свою работу.

Скандального стоматолога заметили на работе в клинике в Ровно (фото: radiotrek.rv.ua)

В полиции прокомментировали ситуацию и объяснили, может ли скандальный частный врач-стоматолог продолжать практику.

По словам пресс-секретаря Национальной полиции Марии Юстицкой, врач Инна Кравчук не является должностным лицом, поэтому на период следствия она может продолжать свою деятельность.

"Полиция не лишает лицензии, отобрать лицензию может только орган, который ее предоставил", - отметили в полиции.

Таким образом, ничто не мешает стоматологу восстановить практику и снова оказывать услуги, так как лицензию у нее может забрать только суд.

Добавим также, что после широкого резонанса в связи с обвинениями врача в насилии над детьми, клинику в Ровно на некоторое время закрывали.

Самой же Кравчук суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Врач обязана являться по каждому требованию в суд. Также женщине запретили без разрешения следователя, прокурора или суда покидать город.

Добавим, что 29-летняя Кравчук своей вины не признает.

В Ровно стоматолога обвинили в применении насилия к детям в клинике (фото: radiotrek.rv.ua)