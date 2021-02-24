ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Скандальный стоматолог из Ровно спокойно продолжает работать: появились фото

Новина українською → Ровно, Среда 24 февраля 2021 18:05
Скандальный стоматолог из Ровно спокойно продолжает работать: появились фото Скандальный стоматолог Инна Кравчук вернулась на работу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Ровно стоматолог Инна Кравчук, которую обвинили в нанесении побоев своим маленьким пациентам, продолжает работать в клинике. Фигурантку пяти уголовных дел на рабочем месте заметили очевидцы.

Об этом передает "Радио Трек".

В сети также опубликовали соответствующие фото, снятые жителями Ровно на днях. На кадрах видно, как врач Кравчук в рабочей одежде общается с коллегами, а клиника "Only kids" продолжает свою работу.

Скандальный стоматолог из Ровно спокойно продолжает работать: появились фотоСкандальный стоматолог из Ровно спокойно продолжает работать: появились фото

Скандального стоматолога заметили на работе в клинике в Ровно (фото: radiotrek.rv.ua)

В полиции прокомментировали ситуацию и объяснили, может ли скандальный частный врач-стоматолог продолжать практику.

По словам пресс-секретаря Национальной полиции Марии Юстицкой, врач Инна Кравчук не является должностным лицом, поэтому на период следствия она может продолжать свою деятельность.

"Полиция не лишает лицензии, отобрать лицензию может только орган, который ее предоставил", - отметили в полиции.

Таким образом, ничто не мешает стоматологу восстановить практику и снова оказывать услуги, так как лицензию у нее может забрать только суд.

Добавим также, что после широкого резонанса в связи с обвинениями врача в насилии над детьми, клинику в Ровно на некоторое время закрывали.

Самой же Кравчук суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Врач обязана являться по каждому требованию в суд. Также женщине запретили без разрешения следователя, прокурора или суда покидать город.

Добавим, что 29-летняя Кравчук своей вины не признает.

Скандальный стоматолог из Ровно спокойно продолжает работать: появились фото

В Ровно стоматолога обвинили в применении насилия к детям в клинике (фото: radiotrek.rv.ua)

Напомним, что ранее в Ровно из-за скандальной истории со стоматологом, которая била детей, чиновники решили провести работу с работниками в коммунальных заведениях, обучать врачей работе с детьми, чтобы избежать в будущем повторения таких ситуаций.

Ранее сообщалось, что в Луцке воспитатель била детей и заклеивала рот скотчем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Ровно скандал стоматолог
LITE
Праздник 24 февраля: самые важные приметы и запреты дня, у кого именины
Праздник 24 февраля: самые важные приметы и запреты дня, у кого именины