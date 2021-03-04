ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Скандальний стоматолог з Рівного, яка била дітей, працювала без ліцензії

Новость на русском → Рівне, Четвер 04 березня 2021 21:17
Скандальний стоматолог з Рівного, яка била дітей, працювала без ліцензії Стоматолог Інна Кравчук не має дозволу на роботу дитячим лікарем (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Скандальний стоматолог в Рівного Інна Кравчук, яку підозрюють у нанесенні побоїв своїм маленьким пацієнтам, практикувала в клініці без необхідної для роботи ліцензії.

Про це 4 березня розповіла народний депутат Яна Зінкевич у своєму Facebook.

Політик і колишній волонтер відправила депутатський запит до міністерства охорони здоров'я щодо рівненського медика, яка є фігуранткою п'яти кримінальних справ, і отримала відповідь за підписом міністра. Як з'ясувалося, у Кравчук немає ліцензії на роботу дитячим стоматологом.

"Як у 21-му столітті стало можливим, що людина без спеціального обов'язкового дозволу - і раптом займає посаду дитячого лікаря? Чому це відкрилось лише тоді, коли ця людина побила беззахисних дітей? Скільки ще таких непевних осіб на медичних посадах, про яких ми не знаємо і які не піддаються контролю відповідних служб? Чи контролюють, ці відповідні служби хоча б щось? Чому це взагалі стало можливим, ще й у такий час?", - обурюється Зінкевич

Нардеп назвала ситуацію "кричущим випадком медичного свавілля, який має непоправні наслідки".

Вона переконана, що насильства над дітьми можна було б уникнути, якби "не було місця для прикривання та замовчування порушень та можливо навіть злочинів".

"Цей жахливий інцидент повинен стати каталізатором до зміни всієї системи. Інакше наслідки можуть бути набагато тяжчими", - уклала Зінкевич.

Скандальний стоматолог з Рівного, яка била дітей, працювала без ліцензії

Скандальний стоматолог з Рівного працювала без ліцензії (фото: facebook.com/yana.hospitallers)

Раніше повідомлялося, що скандальний стоматолог з Рівного спокійно продовжує працювати, і в мережі нещодавно показали відповідні фотодокази.

Нагадаємо, що в Рівному через скандальну історію зі стоматологом, яка била дітей, чиновники вирішили провести роботу з працівниками комунальних закладах, щоб уникнути в майбутньому повторення таких ситуацій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Рівне скандал лицензия стоматолог
LITE
Alyosha вперше після пологів показала підрослу дочку: вже грає з хлопчиками
Alyosha вперше після пологів показала підрослу дочку: вже грає з хлопчиками