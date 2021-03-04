Скандальный стоматолог из Ровно, которая била детей, работала без лицензии

Скандальный стоматолог в Ровно Инна Кравчук, которую подозревают в нанесении побоев своим маленьким пациентам, практиковала в клинике без необходимой для работы лицензии.

Политик и бывший волонтер отправила депутатский запрос в министерство здравоохранения относительно ровенского медика, которая является фигуранткой пяти уголовных дел, и получила соответствующий ответ с подписью министра. Как выяснилось, у Кравчук нет лицензии на работу детским стоматологом.

"Как в 21-м веке стало возможным, что человек без специального обязательного разрешения - и вдруг занимает должность детского врача? Почему это открылось только тогда, когда этот человек избил беззащитных детей? Сколько еще таких неопределенных лиц на медицинских должностях, о которых мы не знаем, и которые не поддаются контролю соответствующих служб? Контролируют ли эти соответствующие службы хоть что-то? Почему это вообще стало возможным, еще и в такое время?", - возмущается Зинкевич.

Нардеп назвала ситуацию "вопиющим случаем медицинского произвола, который имеет непоправимые последствия".

Она убеждена, что насилия над детьми можно было бы избежать, если бы "не было места для прикрытия и замалчивания нарушений и возможно даже преступлений".

"Этот ужасный инцидент должен стать катализатором к изменению всей системы. Иначе последствия могут быть гораздо тяжелее", - заключила Зинкевич.

Скандальный стоматолог из Ровно работала без лицензии (фото: facebook.com/yana.hospitallers)