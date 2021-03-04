ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Скандальный стоматолог из Ровно, которая била детей, работала без лицензии

Новина українською → Ровно, Четверг 04 марта 2021 21:17
Скандальный стоматолог из Ровно, которая била детей, работала без лицензии Стоматолог Инна Кравчук не имеет разрешения на работу детским врачом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Скандальный стоматолог в Ровно Инна Кравчук, которую подозревают в нанесении побоев своим маленьким пациентам, практиковала в клинике без необходимой для работы лицензии.

Об этом 4 марта рассказала народный депутат Яна Зинкевич в своем Facebook.

Политик и бывший волонтер отправила депутатский запрос в министерство здравоохранения относительно ровенского медика, которая является фигуранткой пяти уголовных дел, и получила соответствующий ответ с подписью министра. Как выяснилось, у Кравчук нет лицензии на работу детским стоматологом.

"Как в 21-м веке стало возможным, что человек без специального обязательного разрешения - и вдруг занимает должность детского врача? Почему это открылось только тогда, когда этот человек избил беззащитных детей? Сколько еще таких неопределенных лиц на медицинских должностях, о которых мы не знаем, и которые не поддаются контролю соответствующих служб? Контролируют ли эти соответствующие службы хоть что-то? Почему это вообще стало возможным, еще и в такое время?", - возмущается Зинкевич.

Нардеп назвала ситуацию "вопиющим случаем медицинского произвола, который имеет непоправимые последствия".

Она убеждена, что насилия над детьми можно было бы избежать, если бы "не было места для прикрытия и замалчивания нарушений и возможно даже преступлений".

"Этот ужасный инцидент должен стать катализатором к изменению всей системы. Иначе последствия могут быть гораздо тяжелее", - заключила Зинкевич.

Скандальный стоматолог из Ровно, которая била детей, работала без лицензии

Скандальный стоматолог из Ровно работала без лицензии (фото: facebook.com/yana.hospitallers)

Ранее сообщалось, что скандальный стоматолог из Ровно спокойно продолжает работать, и в сети недавно показали соответствующие фотодоказательства.

Напомним, что в Ровно из-за скандальной истории со стоматологом, которая била детей, чиновники решили провести работу с работниками в коммунальных заведениях, чтобы избежать в будущем повторения таких ситуаций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Ровно скандал лицензия стоматолог
LITE
Alyosha впервые после родов показала подросшую дочь: уже играет с мальчиками
Alyosha впервые после родов показала подросшую дочь: уже играет с мальчиками