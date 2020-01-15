Скандальний російський медіаексперт зібрався до Києва з лекцією: що з цього вийшло

Російський медіаексперт Мітя Алєшковський був запрошений до Києва на лекцію, однак організатори скасували захід після того, як українці нагадали про його грубі висловлювання про Революцію Гідності.

Відповідна заява опублікована на Facebook-сторінці Центру розвитку благодійності 15 січня.

Організатори подякували за розуміння та зазначили, що гроші за придбані квитки будуть повернуті найближчим часом.

На лекції, яка повинна була відбутися в столиці, засновник порталу про благодійництво "Такі Справи" Алєшковський повинен був розповісти про свій досвід фандрейзингу та успіху журналістських матеріалів в залученні грошей для порятунку життів.

"За останні 5 років проект допоміг 200 тисячам людей на більше ніж 16 млн доларів", - йдеться в повідомленні Центру.

Також організатори розповіли, що переговори з Алєшковським почали з принципових питань до спікера і отримали такі відповіді від нього: 1. Крим незаконно анексований Росією; 2. З моменту окупації він не їздив у Крим; 3. Медіаексперт не підтримує військову та інформаційну агресію РФ проти України.

Мітя Алєшковський (Фото: facebook.com/mitya.aleshkovskiy)

"Вчора було опубліковано анонс події, в коментарях до якого користувачі мережі розмістили скріни провокаційних постів спікера у соціальній мережі твіттер, з якими наша організація не була ознайомлена до того. Нами було прийнято рішення відмінити проведення події", - йдеться у публікації.

Мова йде про скандальний пост Алєшковського, в якому росіянин назвав Євромайдан "жыдомайданом".

Фото: скрін поста twitter.com/aleshru

До речі, пізніше він приніс вибачення за таке висловлювання, яке назвав "дурним жартом". Крім того, Алєшковський зазначив, що після початку російсько-української війни переглянув свої погляди і більше не писав неповажні твітти.

У Центрі нагадали, що організація була створена, щоб працювати на благо України.