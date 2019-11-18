Скандальний концерт в Харкові: організатори відповіли на інцидент з Білик

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Організатори скандального концерту в Харкові з Іриною Білик розповіли, що сталося

Ірина Білик нещодавно потрапила в скандал після свого концерту в Харкові. Шанувальники співачки вкрай розчаровані дуже коротким виступом співачки, яка виконала лише три пісні. При цьому люди заплатили за квитки до 1200 гривень. Обурена публіка звернулася в поліцію. Організатори концерту заявляють, що люди просто неуважно читали афішу. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами організаторів, в афіші написано, що на концерті буде парад зірок, а не сольний концерт Ірини Білик. Тому гроші людям ніхто повертати не буде. Організатори зазначили, що всі кошти пішли на оренду залу.

Ірина Білик потрапила в скандал (відео: YouTube)

При цьому щоб хоч якось задобрити розлючених глядачів, які розраховували на годинний концерт української співачки, організатори обіцяють надати людям квитки на інший концерт.

Харків'яни сильно обурені тим, що відбувається, вони йшли на концерт заради Ірини Білик, а на ділі вийшло, що більшу частину заходу вони подивилися на виступи дитячих колективів. Люди почали виходити із залу посеред концерту і з'ясовувати відносини з організатором.

Крім того, на афіші вказувалося, що нга цьому концерті також виступить відомий український танцюрист Григорій Чапкіс. І були люди, які прийшли подивитися саме на народного артиста. Але сам артист, звичайно ж, нічегопро цей концерт не чув.

Нагадаємо, що Ірина Білик зазначила, що вина в тому, що сталося повністю лягає на організаторів, оскільки мови про сольний концерт не було.