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У скандальної Мендель знову неприємності: що сталося цього разу

STYLERПерсони    05.11.2019 - 12:49
У скандальної Мендель знову неприємності: що сталося цього разу
Юлія Мендель (фото: РБК-Україна)

Прес-секретар Зеленського знову допустила ляп і схвилювала громадськість

Юлія Мендель знову натрапила на хвилю критики в мережі, через свою останню публікацію в Twitter. Прес-секретар Володимира Зеленського вирішила похвалитися прогресом, який робить Україна на лінії розмежування.

33-річна Мендель показала знімок з будівництва нового мосту в Станиці Луганській. Але помічниця президента, мабуть, не помітила прапори РФ, які потрапили на знімок.

Подвійний ряд з російських триколорів незворушно маячить вдалині на фото. Крім того, Мендель допустила орфографічну помилку у підписі до світлини.

"Після виведення військ ведеться будівництво мосту в Станиці-Луганській", - відзвітувала прес секретар.

Справа в тому, що назва Станиця Луганська пишеться без дефіса (до 2007 року дефіс присутній, але тоді назва звучала інакше - Станично-Луганське).

У скандальної Мендель знову неприємності: що сталося цього разуУ скандальної Мендель знову неприємності: що сталося цього разу

Мендель потрапила у скандал через прапори Росії в "ЛНР" (скрін: twitter.com/IuliiaMendel)

Не дивно, що пост прес-секретаря президента України з прапорами РФ викликав небувалий резонанс і безліч гнівних коментарів.

  • Давайте ще кілька мостів побудуємо в Абхазії, Осетії, Придністров'ї або в Криму.
  • Ку*ва, ти на прапори дивилася?!
  • Юля, разом з книгою по граматиці і етиці купи собі окуляри. Тому що від зеленої цвілі вже зовсім стала погано бачити. А ще молода ніби...
  • За фото з террорфлагами в іншій країні вигнали б за профнепридатність...

У скандальної Мендель знову неприємності: що сталося цього разу

Знову штовхалася: помічниця Зеленського потрапила в новий скандал (відео) Прес-секретар Зеленського виправдалася за свій "ляп" з Києвом
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