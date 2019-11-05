У скандальной Мендель снова неприятности: что произошло на этот раз

Юлия Мендель (фото: РБК-Украина)

Пресс-секретарь Зеленского снова допустила ляп и взволновала общественность

Юлия Мендель вновь нарвалась на волну критики в сети из-за своей последней публикации в Twitter. Пресс-секретарь Владимира Зеленского решила похвастаться прогрессом, который делает Украина на линии разграничения.

33-летняя Мендель показала снимок со строительства нового моста в Станице Луганской. Но помощница президента, видимо, не заметила флаги РФ, которые попали на снимок.

Двойной ряд из российских триколоров невозмутимо маячит вдали на фото. Кроме того, Мендель допустила орфографическую ошибку в подписи к снимку.

"После вывода войск ведется строительство моста в Станице-Луганской", - отчиталась пресс секретарь.

Дело в том, что название Станица Луганская пишется без дефиса (до 2007 года дефис присутствовал, но тогда название звучало иначе - Станично-Луганское).

Мендель попала в скандал из-за флагов России в "ЛНР" (скрин: twitter.com/IuliiaMendel)

Немудрено, что пост пресс-секретаря президента Украины с флагами РФ вызвал небывалый резонанс и множество гневных комментариев.