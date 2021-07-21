Скандального педагога Більченко звільнили з НПУ ім. Драгоманова: з'явився наказ

Викладач Євгенія Більченко з Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, яка спровокувала мовний скандал і відзначилася антиукраїнськими висловлюваннями, вже звільнена з вишу.
Про це розповіла сама Більченко у своєму Facebook.
Педагог переконана, що з нею розправилися через "політичне інакомислення".
Також Більченко стверджує, що заради її звільнення керівництво університету пішло на ліквідацію кафедри культурології та філософської антропології, де вона значилася - а зроблено це було тому, що "не змогли нічого довести: ані профнепридатність, ані аморальний вчинок - нічого з того, що вішали".
Нагадаємо, що в лютому викладача на тлі широкого суспільного резонансу після її скандальних висловлювань тимчасово відсторонили від роботи, і до справи мали намір залучити СБУ.
Тепер же з'явився наказ про звільнення професора з НПУ
Більченко розповіла, що за час відсторонення від роботи педагогічної вона дуже щільно зайнялася науковою, і отримала за неї високий рейтинг. При цьому близько третини проведених нею наукових конференцій і статей були спільно з російськими колегами.
"Я ні про що не шкодую. Ні про що. Це були наші найкращі діалоги по Бахтіну. Я була щаслива, спасибі, коли ми збиралися разом від Луцька до Москви, від Дрогобича до Петербурга. Мені б хотілося, щоб світ знав, як в Україні обходяться з політичними інакомислячими", - йдеться в публікації.
Скандальну Більченко звільнили з київського університету ім. Драгоманова (фото: facebook.com/yevzhik)
Раніше ми писали про те, що колишні студенти Більченко розповіли Styler правду про скандальну викладачку НПУ ім. Драгоманова, яка називала Україну "онкохворою американською колонією", і спростовувала російську військову агресію на Донбасі.