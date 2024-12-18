Скандальный танцор Полунин, набивший на груди тату Путина, сбежал из РФ

Так, Полунин, который родом из Херсона, объявил, что "свое время в России прошло" и он выполнил "свою миссию".

"Душа не дома. Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России закончилось вроде бы сейчас я свою миссию здесь выполнил. Россия стала для меня домом на много лет огромную помощь мне оказали. Все, что мне нужно и даже больше мне дали", - написал предатель.

Со слов артиста, он не знает, куда именно уедет со своей семьей, но точно туда, где "душа была бы спокойна и на своем месте".

Сергей Полунин (фото: instagram.com/poluninink)

Кто такой Сергей Полунин

Сергей Полунин родился в украинском Херсоне. Сначала получал образование в Киевском хореографическом училище, а в 2003-м уехал в Лондон, где учился, а затем работал в труппе Лондонского Королевского балета.

В 2017 году Полунин получил паспорт Сербии, а год спустя, после аннексии Крыма - гражданство России.

Сергей Полунин (фото: instagram.com/poluninink)

В разные годы предатель танцевал на сценах Большого театра, Московского Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. А в 2020 году возглавил Севастопольский гостеатр оперы и балета.

Полунин открыто поддерживал российское руководство и неоднократно выражал поддержку Путину. Более того, на груди путиниста есть большая татуировка с портретом диктатора.

Сергей Полунин (фото: instagram.com/poluninink)