Скандальний танцюрист Полунін, який набив на грудях тату Путіна, втік з РФ

Так, Полунін, який родом з Херсона, оголосив, що "свій час у Росії минув" і він виконав "свою місію".

"Душа не дома. Дякую за все, що зробила для мене Росія. Приходить час і душа почувається не там, де має бути. Давно мій час у Росії закінчився начебто зараз я свою місію тут виконав. Росія стала для мене домом на багато років величезну допомогу мені надали. Все, що мені потрібно і навіть більше мені дали", - написав зрадник.

Зі слів артиста, він не знає, куди саме поїде зі своєю родиною, але точно туди, де "душа була б спокійна і на своєму місці".

Сергій Полунін (фото: instagram.com/poluninink)

Хто такий Сергій Полунін

Сергій Полунін народився в українському Херсоні. Спочатку здобував освіту в Київському хореографічному училищі, а у 2003-му виїхав до Лондона, де навчався, а потім працював у трупі Лондонського Королівського балету.

У 2017 році Полунін отримав паспорт Сербії, а рік потому, після анексії Криму - громадянство Росії.

Сергій Полунін (фото: instagram.com/poluninink)

У різні роки зрадник танцював на сценах Великого театру, Московського Музичного театру імені Станіславського і Немировича-Данченка. А 2020 року очолив Севастопольський держтеатр опери та балету.

Полунін відкрито підтримував російське керівництво і неодноразово висловлював підтримку Путіну. Ба більше, на грудях путініста є велике татуювання з портретом диктатора.

Сергій Полунін (фото: instagram.com/poluninink)