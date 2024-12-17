Кто такая Анна Седокова, кем были ее мужчины и что связывает ее с Украиной

Не так давно в сети появилась новость о смерти латвийского баскетболиста Яниса Тимма, который, по предварительной информации, покончил жизнь самоубийством после развода с певицей Анной Седоковой. Это событие привлекло внимание к личной жизни артистки, что уже неоднократно становилось предметом публичных обсуждений.

Кто же такая Анна Седокова, кем были ее мужчины, и что ее связывает с Украиной? Узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Биография Анны Седоковой

Анна родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. Ее родители родом из России, но переехали в Украину до ее рождения. До 18-ти лет Анна жила с мамой и братом в Киеве.

Получила известность она в 2000-м году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". В 2002-м попала в "ВИА Гру" после решения продюсеров расширить состав до трио.

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру.

Что Седокова говорила о войне в Украине

После начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году певица взяла перерыв в творческой деятельности и переехала в США. Однако очень скоро она вернулась в Россию и возобновила свою концертную деятельность.

Коренная киевлянка не только не осудила войну, но и пыталась оправдать свое молчание.

"Моя позиция не силы и ненависти, а любви и прощения. Мать Тереза сказала: «Я никогда не пойду на митинг ПРОТИВ войны, но обязательно пойду на митинг ЗА мир!» Возможно, я попаду под раздачу, но для меня было важно сказать, что никто в Украине не хочет войны. Что каждое утро, ночь и день мы просим Боженьку прекратить это безумие", - писала она в Instagram.

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Предательница объяснила свой спешный выезд из России в 2022 году тем, что ее долговременная карьера негативно повлияла на ее здоровье, поэтому она решила уехать и "слиться" со своим мужем.

К тому же в это время у нее истек срок действия вида на жительство в России, и существовала вероятность ее депортации.

После возвращения в Россию исполнительница дала несколько интервью, в одном из которых заявила, что не поддерживает связь со своей семьей в Украине - матерью и братом.

Личная жизнь Седоковой

Артистка была замужем трижды и имеет троих детей от разных мужчин. Ими были:

Валентин Белькевич

Во время своего пребывания в составе "ВИА Гра" Анна познакомилась с футболистом Валентином Белькевичем. Их отношения быстро развивались, и уже вскоре пара сыграла свадьбу.

Анна Седокова и Валентин Белькевич (фото: российские СМИ)

Певица забеременела, и вскоре на свет появилась их дочь Алина. После рождения дочери Седокова решила сосредоточиться на сольной карьере, но ее муж настаивал, чтобы она осталась дома, занималась семьей и воспитывала ребенка. Эти и другие серьезные разногласия стали причиной их развода.

В 2014 году Валентин Белькевич умер в возрасте 41 года от тромбоэмболии.

Максим Чернявский

Исполнительница познакомилась с бизнесменом Максимом Чернявским в фитнес-клубе, и всего через три дня они отправились в путешествие, взяв с собой ее дочь Алину. Вскоре после этого пара начала жить вместе, а впоследствии сыграла свадьбу. После этого Анна забеременела, и Максиму предложили начать новый бизнес в США, что дало возможность семье начать новую жизнь в Америке.

Анна Седокова и Максим Чернявский (фото: российские СМИ)

После рождения их младшей дочери Моники певица осталась работать в Москве, а в это время бабушка Максима присматривала за детьми в Лос-Анджелесе. Работа полностью поглотила артистку, и постепенно стало понятно, что их отношения с мужем отдаляются. В конце концов пара решила расстаться.

Артем Комаров

В 2017 году стало известно, что Седокова ждет третьего ребенка. Однако до свадьбы дело не дошло.

Анна Седокова и Артем Комаров (фото: российские СМИ)

"Мои предыдущие болезненные отношения повлияли на меня, и я продолжаю разрушать новые, потому что боюсь, что снова все будет не так. Я убегаю от серьезных шагов, потому что в прошлом пугалась. Прошлым летом я должна была выйти замуж, за отца моего сына Гектора. Но в какой-то момент я испугалась и сбежала. Сказала, что я сильная, что все справлюсь сама. Но он, к счастью, проявил мудрость, не давил на меня, не кричал. Он очень умный и умеет правильно ставить приоритеты", - поделилась исполнительница.

Янис Тимма

Янис Тимма стал третьим мужем Анны Седоковой. Их отношения начались в 2019 году, когда спортсмен переживал пиковый момент в своей карьере - блестящие выступления в "Химках" и амбиции попасть в НБА.

Ради Анны Янис оставил свою жену с ребенком. Их отношения развивались быстро: Тимма стал частью семьи Седоковой, поладил с ее детьми и переехал к ней.

Анна Седокова и Янис Тимма (фото: российские СМИ)

В сентябре 2020 года они поженились. Сначала супруги жили в гармонии, несмотря на 9-летнюю разницу в возрасте, но вскоре в отношениях возник кризис. Одной из причин стала финансовая нестабильность: карьера Яниса в НБА не развивалась, и деньги стали серьезной проблемой. Фанаты баскетболиста считают, что его карьера ухудшилась из-за отношений с Анной.

Анна объявила о разводе через свои соцсети, предупредив подписчиков, что разборки или скандалы не будут публично обсуждаться.

Что известно о смерти баскетболиста

Латвиец был найден без признаков жизни в московском хостеле 17 декабря. СМИ пишут, что он тяжело переживал развод.

По предварительным данным, спортсмен Янис совершил самоубийство. Ему было 32 года. Тело Тиммы обнаружили между первым и вторым этажом в подъезде хостела, куда он заселился 14 декабря.

Рядом лежал телефон, на заставке - номер Анны и адресованная ей просьба позвонить со словами "Спасибо тебе за все". На место вызвали скорую помощь.