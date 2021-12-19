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"Не хочу жити": скандальний педагог Більченко поскаржилася на цькування в Росії

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Росія, Неділя 19 грудня 2021 16:37
"Не хочу жити": скандальний педагог Більченко поскаржилася на цькування в Росії Колаж РБК-Україна: Більченко поскаржилася на важке життя в Росії
Автор: Styler

Євгенія Більченко, яку звільнили з Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова за антиукраїнські висловлювання, поскаржилася на нестерпне життя в Росії. Виявилася, що після переїзду росіяни почали цькувати її в мережі.

Про це колишній педагог написала на своїй сторінці в Facebook.

"Я знала, що це страшно, але я не знала, до якої міри це страшно і нестерпно. Я не витримаю другої хвилі цькування: я просто не хочу і не можу її витримувати", - написала жінка.

За її словами, в Росії їй забороняють викладати. Крім того, її почали залякувати, висміювати і створювати різні меми в російській соцмережі "ВКонтакте". Також їй зривали всі виступи, де вона намагалася прочитати свої вірші.

&quot;Не хочу жити&quot;: скандальний педагог Більченко поскаржилася на цькування в Росії

Євгенія Більченко (фото: facebook.com/yevzhik)

"Вибачте, але я не хочу жити. Я не можу жити так. Я намагалася. Чесно. Людина не може терпіти так довго таку сильну фізичну і моральну муку. Є межі. Я не можу жити в страху", - написала Більченко.

Також вона розповіла про свій важкий стан здоров'я. Більченко більшу частину часу лежить в ліжку. У неї є підозри на рак шийки матки.

"Я не знаю, навіщо я доживаю. Коли лікар робив мені "Спутник" (російська вакцина від коронавірусу, - ред.) він сказав, що, якщо я не буду лікувати ще хронічний сепсис, далі буде гірше, я поступово помру", - додала жінка.

Нагадаємо, ми писали про те, які вірші Більченко публікувала в мережі.

Раніше Більченко говорила про те, що її вбиватимуть, як Бузину.

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Російська Федерація педагог
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