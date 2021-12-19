"Не хочу жити": скандальний педагог Більченко поскаржилася на цькування в Росії

Євгенія Більченко, яку звільнили з Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова за антиукраїнські висловлювання, поскаржилася на нестерпне життя в Росії. Виявилася, що після переїзду росіяни почали цькувати її в мережі.

"Я знала, що це страшно, але я не знала, до якої міри це страшно і нестерпно. Я не витримаю другої хвилі цькування: я просто не хочу і не можу її витримувати", - написала жінка.

За її словами, в Росії їй забороняють викладати. Крім того, її почали залякувати, висміювати і створювати різні меми в російській соцмережі "ВКонтакте". Також їй зривали всі виступи, де вона намагалася прочитати свої вірші.

Євгенія Більченко (фото: facebook.com/yevzhik)

"Вибачте, але я не хочу жити. Я не можу жити так. Я намагалася. Чесно. Людина не може терпіти так довго таку сильну фізичну і моральну муку. Є межі. Я не можу жити в страху", - написала Більченко.

Також вона розповіла про свій важкий стан здоров'я. Більченко більшу частину часу лежить в ліжку. У неї є підозри на рак шийки матки.

"Я не знаю, навіщо я доживаю. Коли лікар робив мені "Спутник" (російська вакцина від коронавірусу, - ред.) він сказав, що, якщо я не буду лікувати ще хронічний сепсис, далі буде гірше, я поступово помру", - додала жінка.