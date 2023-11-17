Передумали? "Львовская политехника" удалила заявление об увольнении Фарион

С сайта Национального университета "Львовская политехника" удалили уведомление об увольнении профессора кафедры украинского языка Ирины Фарион. Эта информация исчезла на следующий день после публикации.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию сайта " Твоє місто ".

Почему исчезло заявление об увольнении Фарион

Информацию об увольнении Ирины Фарион обнародовали 15 ноября. Документ должен был вступить в силу 16 ноября. Отметим, что тогда многие отметили, что на приказе университета не было всех необходимых подписей.

В пресс-службе "Львовской политехники" на запрос журналистов о том, почему исчезло сообщение об увольнении Фарион, заявили, что больше не будут комментировать эту ситуацию.

Вместе с этим пост министра образования и науки Оксена Лисового о том, что приказ об увольнении Фарион подписал ректор "Львовской политехники", все еще доступен.

Приказ об увольнении Ирины Фарион (фото: t.me/irynadmytrivna)

Напомним, что скандал вокруг Ирины Фарион возник после ее громкого заявления в начале ноября в интервью Янине Соколовой о том, что русскоязычные защитники не могут считаться украинцами. В частности, речь шла о бойцах бригады "АЗОВ".

После этого в обществе появился массовый резонанс. Многие публичные люди открыто осудили слова Фарион, в том числе и бойцы "АЗОВа". А студенты "Львовской политехники" вышли на митинг и требовали увольнения Фарион.

Как Фарион отреагировала на свое увольнение

Сама же Ирина Фарион оперативно отреагировала на информацию об увольнении и опубликовала большей пост в своем канале Telegram.

"Увольнение без всякой подписи. Это что-то новое в трудовом праве. Какие же очень маленькие стали сразу работники в больших стенах Политехники, которую освятили в свое время жизнью своей Степан Бандера и Роман Шухевич, Екатерина Зарицкая и Остап Мащак, Петр Франко и Степан Чарнецкий", - написала языковед.

Она также поблагодарила студентов за совместную учебу и коллег за работу. И отметила, что готовит иск в суд.