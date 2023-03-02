В Дании украинские школьники "загнобили" учительницу из России, которую бесит сине-желтый флаг
В Дании в школе Хельсингера вспыхнул скандал из-за конфликта российской учительницы и учеников из Украины. Дети возмущаются, что на уроках они подвергаются влиянию роспропаганды, что пытается продвигать преподаватель, которая также не позволяет им выказывать поддержку родной стране.
Об этом передает местный телеканал ТВ 2.
В 6 классе школы Nordvestskolen из 11 учащихся - 10 украинских детей, которые вместе с мамами нашли временное убежище в Дании из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Украинским детям нравится учеба в местной школе, и, как отмечается в материале, они с удовольствием изучают датский язык и культуру. При этом маленькие украинцы, ставшие свидетелями вражеской разрушительной интервенции, имеют четкую позицию и не хотят мириться с ситуацией, когда учитель пытается навязывать им "культурные ценности" страны-агрессора.
Педагог из РФ проживает в Дании 20 лет и имеет гражданство этой страны, а в школе стала работать с осени 2022-го. Когда ее перевели в класс с учениками-украинцами, стали возникать конфликтные ситуации. В годовщину большого нападения РФ на Украину он вспыхнул с особой силой.
Дети принесли на урок флаг родной страны, чтобы таким образом продемонстрировать поддержку Украины. Но сине-желтый стяг взбесил российскую учительницу, и женщина потребовала его убрать, пожаловалась на "хулиганство", вырвала флаг из рук детей.
Педагог заявляет, что школьники якобы сорвали учебный процесс, и это была "провокация" с их стороны.
"Учительница русского очень разозлилась, и нам сказали, что по правилам школы мы не имеем права иметь национальную символику", - рассказывает ученица 6 класса Тереза Подоляк.
Ученица из Украины Тереза Подоляк (фото: nyheder.tv2.dk)
Родители учеников отвергают обвинения в будто бы "грубом поведении" детей. Матери нескольких украинских школьников требуют найти в учебном учреждении другого учителя.
Одна из мам, Диана Чинба, написала в заявлении к школе, что это "неуважение ко всем украинцам - приглашать учителя из России работать с украинскими детьми, сбежавшими от вротжения РФ". Другая женщина дала понять местному изданию Berlingske, что ее сын не вернется в школу, пока не уйдет российская учительница.
Впрочем, в руководстве школы отказываются менять учителя, называют ситуацию инцидентом, и, в разговоре с журналистами о случае, директор Кари Йоргенсен не смогла дать четкий ответ, почему ученикам-беженцам не разрешают вывешивать украинский флаг в годовщину вторжения в их страну.
"Учителя сказали, что если есть учитель русского, то я не могу поддерживать Украину. Может быть, учитель русского языка не должен приходить к нам на урок", - говорит ученица Тереза Подоляк.
Девочка добавляет, что любит ходить в школу и изучать датский, но она также "очень хочет иметь возможность выразить поддержку своей родной стране".
В ситуацию даже вмешались городские власти. Мэр Бенедикте Кьер убеждена, что конфликт можно было разрешить более должным образом. Она "очень обеспокоена" ситуацией, и решила обратиться за пояснениями в школу.
Мэр муниципалитета Хельсингер Бенедикте Кьер (фото: nyheder.tv2.dk)
Ранее сообщалось, что в Дании вандалы осквернили российским триколором статую "Русалочки".
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