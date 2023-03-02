В Дании украинские школьники "загнобили" учительницу из России, которую бесит сине-желтый флаг

В Дании в школе Хельсингера вспыхнул скандал из-за конфликта российской учительницы и учеников из Украины. Дети возмущаются, что на уроках они подвергаются влиянию роспропаганды, что пытается продвигать преподаватель, которая также не позволяет им выказывать поддержку родной стране.

В 6 классе школы Nordvestskolen из 11 учащихся - 10 украинских детей, которые вместе с мамами нашли временное убежище в Дании из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Украинским детям нравится учеба в местной школе, и, как отмечается в материале, они с удовольствием изучают датский язык и культуру. При этом маленькие украинцы, ставшие свидетелями вражеской разрушительной интервенции, имеют четкую позицию и не хотят мириться с ситуацией, когда учитель пытается навязывать им "культурные ценности" страны-агрессора.

Педагог из РФ проживает в Дании 20 лет и имеет гражданство этой страны, а в школе стала работать с осени 2022-го. Когда ее перевели в класс с учениками-украинцами, стали возникать конфликтные ситуации. В годовщину большого нападения РФ на Украину он вспыхнул с особой силой.

Дети принесли на урок флаг родной страны, чтобы таким образом продемонстрировать поддержку Украины. Но сине-желтый стяг взбесил российскую учительницу, и женщина потребовала его убрать, пожаловалась на "хулиганство", вырвала флаг из рук детей.

Педагог заявляет, что школьники якобы сорвали учебный процесс, и это была "провокация" с их стороны.

"Учительница русского очень разозлилась, и нам сказали, что по правилам школы мы не имеем права иметь национальную символику", - рассказывает ученица 6 класса Тереза Подоляк.

Ученица из Украины Тереза Подоляк (фото: nyheder.tv2.dk)

Родители учеников отвергают обвинения в будто бы "грубом поведении" детей. Матери нескольких украинских школьников требуют найти в учебном учреждении другого учителя.

Одна из мам, Диана Чинба, написала в заявлении к школе, что это "неуважение ко всем украинцам - приглашать учителя из России работать с украинскими детьми, сбежавшими от вротжения РФ". Другая женщина дала понять местному изданию Berlingske, что ее сын не вернется в школу, пока не уйдет российская учительница.

Впрочем, в руководстве школы отказываются менять учителя, называют ситуацию инцидентом, и, в разговоре с журналистами о случае, директор Кари Йоргенсен не смогла дать четкий ответ, почему ученикам-беженцам не разрешают вывешивать украинский флаг в годовщину вторжения в их страну.

"Учителя сказали, что если есть учитель русского, то я не могу поддерживать Украину. Может быть, учитель русского языка не должен приходить к нам на урок", - говорит ученица Тереза Подоляк.

Девочка добавляет, что любит ходить в школу и изучать датский, но она также "очень хочет иметь возможность выразить поддержку своей родной стране".

В ситуацию даже вмешались городские власти. Мэр Бенедикте Кьер убеждена, что конфликт можно было разрешить более должным образом. Она "очень обеспокоена" ситуацией, и решила обратиться за пояснениями в школу.

Мэр муниципалитета Хельсингер Бенедикте Кьер (фото: nyheder.tv2.dk)