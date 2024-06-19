"Скандалов не будет": Анатолий Анатолич наконец-то прошел ВЛК

После шести визитов в Оболонский ТЦК известный украинский шоумен Анатолий Анатолич все же обновил свои данные в военкомате и даже прошел военно-врачебную комиссию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию звездного ведущего в его Instagram-stories.
"Ваш любимый сериал "Анатолич и ТЦК" выходит на финишную прямую", - пошутил ведущий, сравнив свою историю с многосезонным ситкомом "Друзья".
"Кажется, что мы действительно друзья с ТЦК", - добавил он.
Скриншоты stories Анатолия Анатолича (instagram.com/anatoliyanatolich)
В видео Анатолий говорит, что приятно удивлен тем, что бюрократические процедуры "на этот раз" удалось завершить быстро.
Сейчас он ожидает временный военный билет, а затем должен поехать в Вышгород, где прописан, чтобы получить постоянный документ.
"Такие бюрократические перипетии… Но, по крайней мере, я уже сделал основное. Вот такие новости. Скандалов не будет", - подытожил Анатолич.
Напомним, что предыдущие попытки ведущего обновить данные в военкомате были неудачными из-за больших очередей. Он даже получил штраф в размере 1700 грн за отсутствие военного билета.
Скриншот stories Анатолия Анатолича (instagram.com/anatoliyanatolich)
Отметим, что ранее Анатолич поделился своим мнением о возможной мобилизации.
"Это очень сложный вопрос, на который мне сложно ответить", - признался ведущий в феврале этого года.
Он пояснил, что пока не подлежит мобилизации, ведь у него трое несовершеннолетних детей.
"Я понимаю, что любой мой ответ может быть неоднозначным… Одни скажут, что мне легко говорить, ведь я многодетный отец, а другие осудят за то, что я не на фронте", - сказал шоумен.
Анатолий подчеркнул, что, несмотря на то, что сам не несет военную службу, но постоянно помогает ВСУ, поддерживает связь с бойцами, а также участвует в совместных медийных проектах.
"Я считаю, что в этой войне каждый вносит свой вклад, и то, что я делаю, также важно", - резюмировал он.
Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Кстати, смотрите, как выглядел Анатолий Анатолич 12 лет назад.
Также мы писали о том, что ведущий 1+1 ответил, пойдет ли защищать Украину и имеет ли бронь от мобилизации.