"Скандалов не будет": Анатолий Анатолич наконец-то прошел ВЛК

"Ваш любимый сериал "Анатолич и ТЦК" выходит на финишную прямую", - пошутил ведущий, сравнив свою историю с многосезонным ситкомом "Друзья".

"Кажется, что мы действительно друзья с ТЦК", - добавил он.

Скриншоты stories Анатолия Анатолича (instagram.com/anatoliyanatolich)

В видео Анатолий говорит, что приятно удивлен тем, что бюрократические процедуры "на этот раз" удалось завершить быстро.

Сейчас он ожидает временный военный билет, а затем должен поехать в Вышгород, где прописан, чтобы получить постоянный документ.

"Такие бюрократические перипетии… Но, по крайней мере, я уже сделал основное. Вот такие новости. Скандалов не будет", - подытожил Анатолич.

Напомним, что предыдущие попытки ведущего обновить данные в военкомате были неудачными из-за больших очередей. Он даже получил штраф в размере 1700 грн за отсутствие военного билета.

Скриншот stories Анатолия Анатолича (instagram.com/anatoliyanatolich)

Отметим, что ранее Анатолич поделился своим мнением о возможной мобилизации.

"Это очень сложный вопрос, на который мне сложно ответить", - признался ведущий в феврале этого года.

Он пояснил, что пока не подлежит мобилизации, ведь у него трое несовершеннолетних детей.

"Я понимаю, что любой мой ответ может быть неоднозначным… Одни скажут, что мне легко говорить, ведь я многодетный отец, а другие осудят за то, что я не на фронте", - сказал шоумен.

Анатолий Анатолич со старшими дочерьми (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Анатолий подчеркнул, что, несмотря на то, что сам не несет военную службу, но постоянно помогает ВСУ, поддерживает связь с бойцами, а также участвует в совместных медийных проектах.

"Я считаю, что в этой войне каждый вносит свой вклад, и то, что я делаю, также важно", - резюмировал он.

Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)