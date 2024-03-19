С ирокезом и в костюме с галстуком: Анатолий Анатолич показал, как выглядел 12 лет назад (фото)

Украинский шоумен, радио и телеведущий Анатолий Анатолич показал, как выглядел 12 лет назад.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Как Анатолий Анатолич выглядел 12 лет назад

Шоумен запостил снимок, сделанный в 2012 году во время съемок первого сезона вокального шоу "Голосу країни", где он был ведущим red room.

Также Анатолич поделился воспоминаниями из того периода.

"2012 год. В жюри Пономарев, Скрипка, Арбенина и Валерия (прости господи). Ведущие Катя Осадчая и Доманский (опять прости господи). В следующем сезоне еще присоединился путинист Пьеха. Ко мне туда в redroom приходили гости эфиров. Лолита Милявская в частности", - прокомментировал он фотографию.

Анатолий Анатолич в 2012 году (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Ведущий добавил, что до 2014 года звезды из Москвы в Украине всегда были в приоритете.

"Короче, это было давно. И тогда звезд из москвы воспринимали как звезд немного звезднее наших местных", - написал Анатолич.

Сейчас, говорит он, это выглядит дико, как и, по мнению шоумена, его прическа.

"Но такие вещи мы должны помнить и не повторять этих ошибок больше", - подытожил Анатолий.