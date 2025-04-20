После 16 часов "перемирия" РФ усилила обстрелы. Зеленский назвал самые активные направления

Россия усилила обстрелы на фронте утром 20 апреля. Больше всего враг активизировался на Покровском и Северском направлениях фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил главе государства о фронте по состоянию на 12:00.

По словам президента, несмотря на то, что Украина заявила о зеркальном характере своих ответных действий России, начиная с 10 утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применения оккупантами дронов-камикадзе (по состоянию на 10:00 перемирие длилось уже 16 часов). Зеленский отметил, что только по FPV-дронам зафиксировали увеличение применения в два раза со стороны российской армии.

"Наиболее активные действия российская армия этим утром проводит на Покровском и Северском направлениях. На этих и некоторых других частях фронта продолжается применение российского тяжелого вооружения", - заявил Зеленский.

Согласно докладу Сырского, с 00:00 до 12:00 этих суток произошло уже 26 российских штурмовых действий.