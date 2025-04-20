После 16 часов "перемирия" РФ усилила обстрелы. Зеленский назвал самые активные направления
Россия усилила обстрелы на фронте утром 20 апреля. Больше всего враг активизировался на Покровском и Северском направлениях фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил главе государства о фронте по состоянию на 12:00.
По словам президента, несмотря на то, что Украина заявила о зеркальном характере своих ответных действий России, начиная с 10 утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применения оккупантами дронов-камикадзе (по состоянию на 10:00 перемирие длилось уже 16 часов). Зеленский отметил, что только по FPV-дронам зафиксировали увеличение применения в два раза со стороны российской армии.
"Наиболее активные действия российская армия этим утром проводит на Покровском и Северском направлениях. На этих и некоторых других частях фронта продолжается применение российского тяжелого вооружения", - заявил Зеленский.
Согласно докладу Сырского, с 00:00 до 12:00 этих суток произошло уже 26 российских штурмовых действий.
Перемирие в Украине на Пасху
В субботу, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин заявил, что приказал прекратить огонь на 30 часов - с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.
Украина согласилась на так называемое "пасхальное перемирие". Однако президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские войска будут отвечать зеркально на действия российских оккупантов.
Как отмечают украинские военные, российская армия не прекратила полностью обстрелы и атаки на фронте. Кроме того, продолжаются вражеские удары по гражданским. В частности, в Херсонской области погиб мужчина из-за обстрела РФ.
Больше о перемирии на Пасху, как на него отреагировали в Украине и на Западе - в материале РБК-Украина.
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