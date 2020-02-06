Скандал з українськими гімнастками: дівчата зібралися в РФ на змагання

Спортсменки зі збірної України з художньо гімнастики зібралися виступити в Москві на міжнародному турнірі. Публікація викликала обурення у користувачів мережі, через те, що багато хто вважає неприйнятним виступ українських спортсменок у столиці країни-агресора.

Як зазначається у повідомлення на сторінці збірної в Instagram, дві українські гімнастки збираються виступити в Москві на міжнародному турнірі з художньої гімнастики "Гран-прі Москва 2020". Міжнародні змагання відбудуться у столиці Росії з 7 по 9 лютого.

Рішення про те, що українські спортсменки поїдуть на міжнародний турнір до Москви, прийняв тренерський штаб української команди.

"Тренерським штабом Збірної України було прийнято рішення про участь наших спортсменок Мелещук Єви та Пограничної Христини у Гран-Прі з художньої гімнастики, Москва, 7-9 лютого 2020 року. Побажаємо нашим дівчатам удачі!" – сказано в повідомленні.

Частина передплатників дійсно побажала українським спортсменкам удачі та чудового виступу, а частина обурилася тим, що українські гімнастки їдуть в країну окупанта.

Їдемо до окупантів і спортивних шахраїв? Спорт поза політикою?

Який сором! Ні честі, ні сумнівів. Мельдонію прихопіть.

В анонсах московського турніру говориться, що в ньому візьмуть участь юні таланти з 30 країн світу. Змагання пройдуть у багатоборстві, групових та індивідуальних програмах. Також зазначено, що в рамках Гран-прі пройде Кубок чемпіонок "Газпром" Аліни Кабаєвої, яка за деякими даними ЗМІ є коханкою Володимира Путіна.