Стукала ціпком і кричала: школярі довели вчителя у Харкові до зриву (відео)

У школі Харкова вчитель кричала і стукала ціпком (колаж: РБК-Україна)

У Харкові вчитель неадекватно поводилася під хихотіння старшокласників

У Харкові стався скандал в одній зі шкіл. Літня вчитель намагалася вгамувати старшокласників, стукаючи по парті і по підлозі палицею для ходьби. Відео опублікував ресурс "Жити в Харкові" в Facebook.

Учитель ніяк не могла організувати школярів, судячи з усього старшокласників. Жінка постійно кричала, що вона на заміні причому безкоштовно, і тому має право стукати палицею і кричати.

Інцидент стався у школі № 60 по вул. Ньютона, 131.

"Викладач з розхитаними нервами і шакалля, що не має ні краплі поваги до вчителя", - написано в повідомленні.

Варто відзначити, що викладач не підозрювала, що її знімають. А учні поводили себе дуже нахабно, сміялися і огризалися, підколюючи вчителя.

"Я на заміні. Я можу робити те, що хочу, тому що я на безкоштовній заміні... Я можу стукати. Безкоштовна заміна. Я поки що матами не виражаюся, це ще попереду", - кричала викладач.

Школа №60 по вул. Ньютона, 131 Школа №60 по вул. Ньютона, 131. Дайте оцінку учням і вчитель. Ми свою їм вже дали... Викладач з розхитаними нервами і шакалье, що не має ні краплі поваги до вчителя. Підписуйтесь на наш Telegram https://t.me/myharkov Відео: ХС • Харків Опубліковано Жити в Харкові Середа, 9 жовтня 2019 р.

В школі Харкова вчитель кричала і стукала ціпком (відео: facebook.com/myharkov)

Користувачі мережі неоднозначно поставилися до того, що відбувається в харківській школі, про що вони висловилися в коментарях.

"Ця жінка була моєю вчителькою хімії. Доброї душі людина, я її запам'ятала", - зазначила коментатор, що закінчила цю школу.

"Потворна поведінку учнів і абсолютно недоречна напруга вихователя. Її тактика не спрацювала, потрібно було змінювати налаштування. Можу припустити негнучкість і невмілий підхід до таких ось розбалансованих елементів суспільства", - висловився коментатор.

"Ось "шкалля" це якраз саме те визначення. Ми в свій час теж чудили на уроках, але такої неповаги до вчителів не було", - зауважила користувач мережі.

"Це чудовий вчитель і людина! Була нашим класним керівником, я її перший раз такою бачу! Це треба було довести! Діти зовсім не поважають ні вчителі, ні дорослу людину", - висловилася користувач, яка особисто знає вчителя.