Зупиніться! Чоловік Повалій сказився через українських журналістів

Чоловік Повалій обурений українською пресою (Колаж РБК-Україна)

Чоловік Таїсії Повалій звинуватив журналістів у тому, що вони спотворюють факти

Ігор Ліхута, чоловік співачки Таїсії Повалій, яка останні роки живе в Росії, написав гнівний пост на своїй сторінці у Facebook із закликом до українських журналістів.

Він звинуватив представників ЗМІ в тому, що вони спотворюють інформацію про гастролі його дружини, співачки Таїсії Повалій.

"Шановні журналісти, звертаюся до вас. Потрудіться уважно прочитати першоджерело. Ваше завдання займатися журналістикою, а не спотворювати дані, лише б ваш читач клікнув на черговий заголовок. З наполегливістю, гідною іншого застосування, портал "Антикор", новини України – Replyua Hyser продовжує поширювати фейк-новини. Я знаю, що зупинитися писати неправдиву інформацію складно. Але постарайтеся, будь ласка! Поважайте свою професію, поважайте себе", - звернувся Ліхута до представників ЗМІ.

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Скандал у пресі розгорівся після того, як представники Палацу "Україна" в Києві відмовили Таїсії Повалій у проведенні ювілейного концерту, так як обрані дати вже зайняті. Крім того, екс-керівник Палацу "Україна" Роман Недзельський запропонував артистці покаятися перед українським народом.

Таїсія Повалій (Фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

"Тільки Господь Бог має право вирішувати, кому треба каятися, а кому ні. Напередодні нашої з вами зустрічі вмовляла себе давати інтерв'ю. Адже скільки було журналістів, які виступали по телебаченню, обливали мене брудом і втовкмачували людям, що я - ворог, хоча всі вони добре мене знають, і я їх добре знаю! Виходить, всі ті роки вони грали? Чому раптом за якимось помахом чарівної палички вони стали лити на мене бруд? Мені стало прикро. Що я такого поганого зробила? Когось вбила і щось вкрала? Я нікого не ображала, ніколи не переходила на особистості, не займалася чорним піаром! Чому я?" – Повалій заявила в інтерв'ю для "КП в Україні".

Таїсія Повалій (Фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

Вона пояснила, що змушена була виступати в РФ, так як її видворили з країни, а без сцени вона жити не може.

"Повторююсь ще раз. Це моє життя. Мене вигнали з країни. Я боролася за своє життя. Я могла зійти з розуму - все для цього робили. Змішали політику та мистецтво, а це різні речі. І де я виступала і перед ким - це нікого не стосується", - зазначила артистка.