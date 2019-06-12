Скандал з SkyUp: куди бігти туристам, у яких на руках квитки

Українська авіакомпанія SkyUp потрапила в неприємний скандал. На них в суд подала клієнтка, яка незадоволена обслуговуванням. Баришівський суд Київської області зупинив дію ліцензії авіакомпанії, хоча таке право має Державна авіаслужба. Туристи, які вже придбали квитки цієї компанії, в паніці, бо не розуміють, як не втратити заброньовану відпустку. Що їм робити, розповіли у матеріалі видання "Вести".

Авіаперевізник може повернути людям гроші за квитки або пересадити їх на літаки інших авіакомпаній. Таку думку висловив радник голови "Укравтодору", транспортний експерт Олександр Кава.

"Якщо припинена ліцензія, то авіакомпанія відповідно не може виконувати рейси. Якщо вони не вирішать це питання і не відновлять ліцензію, тому що рішення може бути не зовсім законним. Суд може робити все що завгодно у нас в країні, на жаль, у нас безмежна судова система. Фірма може або повернути гроші за квитки, або співпрацювати з іншими перевізниками",- зазначив Кава.

За рішенням суду, SkyUp повинна призупинити перельоти, однак на сайті авіакомпанії повідомили, що рішення Баришівського суду буде оскаржене і всі рейси будуть виконані за розкладом.

"Ця постанова вже оскаржена авіакомпанією в Київському апеляційному суді і найближчим часом має бути переглянута, оскільки не має під собою жодних законних підстав. SkyUp Airlines працює в звичайному режимі. Всі рейси виконуються відповідно до заявленого розклада", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що пасажири застрягли в Борисполі через поломку літака на 15 годин.

А також розповідали про те, що авіакомпанія МАУ знову влипла в грандіозний скандал.