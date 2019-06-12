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Рейси SkyUp з "Борисполя" виконуються за розкладом

Новини » Суспільство    12.06.2019 - 14:57
Рейси SkyUp з "Борисполя" виконуються за розкладом
Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Аеропорт підготував звернення до Державної авіаційної служби

Аеропорт "Бориспіль" підготував звернення до Державної авіаційної служби України з проханням надати роз’яснення щодо подальших дій щодо авіакомпанії SkyUp. Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

Перший заступник генерального директора Міжнародний аеропорт "Бориспіль" Євгеній Дихне зазначив, що ухвала суду ще не набрала законної сили, у зв’язку з поданням апеляції SkyUp Airlines на ухвалу суду першої інстанції.

"Рейси SkyUp Airlines виконуються відповідно до розкладу. Пасажирам раджу зберігати спокій і вчасно приїжджати до аеропорту. Щодо ситуації з ухвалою Баришівського районного суду, аеропорт підготував звернення до Державної авіаційної служби України з проханням надати роз’яснення щодо наших подальших дій", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу прес-служба авіакомпанії SkyUp Airlines повідомила, що ця ухвала "не має під собою ніяких законних підстав. Крім того, суд даної інстанції не мав права виносити ухвалу щодо призупинення дії ліцензії на право здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом, оскільки регуляторами у сфері авіаперевезень є Міністерство інфраструктури України та Державіаслужба України".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення у правовому полі вирішити питання продовження роботи авіакомпанії SkyUp.

Як відомо, Баришівський районний суд Київської області тимчасово зупинив дію ліцензії авіакомпанії "Авіакомпанія Скайап" (SkyUp Airlines) на право перевезень пасажирів повітряним транспортом.

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