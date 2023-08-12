Клопотенко сказал, может ли украинец не любить борщ

Борщ достаточно символичный и важный в украинской гастрономической культуре. Потому известный украинский кулинар Евгений Клопотенко заявил, что настоящий украинец не может не любить борщ. Однако если вы не поклонник борща, Клопотенко знает причину этому.

Почему украинец не может не любить борщ

Евгений Клопотенко видит здесь два варианта ответа.

"Если говорить на толерантном политкорректном языке, то, конечно, нет (то есть украинец может не любить борщ, и это нормально - ред.). Человек имеет право выбирать то, что он хочет. Но если говорить националистической, проукраинской позицией, то конечно да" , - сказал повар.

Он объясняет свои слова тем, что к борщу как к блюду можно относиться по-разному. Однако, когда речь идет о национальном и общественном мнении, то, по словам Евгения, борщ - это отражение украинцев, потому что это ценность.

"Это как говорить, что в глобализме не существует границ, и не существует в странах границ. Тогда типа еда для всех, язык для всех. Но мы не глобалисты, мы украинцы. Очевидно, что ни один украинец, отождествляющий себя с нынешней Украиной и будущей, не может сказать, что он не любит борщ (я уверен, что прям ни один)", - убежден шеф.

Однако все же нелюбовь к борщу Клопотенко объясняет тем, что некоторые могли пока не съесть свой лучший вариант блюда.

Он также добавляет, что отношением к борщу можно описать украинцев: мы все разные со своим мнением, но мы украинцы. А у борща есть куча уникальных рецептов, но вместе с тем он остается борщом.

В Нью-Йорке тоже готовят борщ?

Евгений вспомнил историю, когда во время поездки в Нью-Йорк ему сказали зайти в один бар. Оказалось, что именно там готовить коктейль из борща. Интересно, что украинцев там не было, то есть популяризация борща работает!

"Ясно, что оно будет иногда шароварно, но ничего страшного, понимаю. Но оно должно идти. Оно живое, мне нравится", - рассказывает популяризатор.

Он убежден, что миру следует показывать креативность украинцев, и разные формы борща как раз это демонстрируют.

Следующим блюдом для продвижения Евгений Клопотенко выбрал чебуреки, потому что это просто и будет понятно всему миру.