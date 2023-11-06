Шутка вышла из-под контроля. Украинский певец, заявивший, что его "бесит польский язык", поспешил оправдаться

Фронтмен известной украинской рок-группы "Пошлая Молли", Кирилл Бледный, ранее агитировавший поляков "вступить в российскую империю" , объяснил, что это была пародия на россиян и их имперскость.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram музыканта.

Исполнитель быстро "переобулся"

Свои слова о том, что поляки должны "разговаривать на нормальном языке - на русском, а не на своем у*анском", артист назвал "стебом".

Кирилл Бледный (фото: российские СМИ)

"Мне казалось, что этот прикол считывается вот так. Очевидно, что это толстенный рофл. Это лирический герой. Это пародия на имперского россиянина. Я просто стебался. Наверное, юмор не для всех. Юмор некорректен в этой ситуации. Какая российская империя? Я украинец, вы знаете мою позицию. Очевидно, что это была шутка. Извините за остренький юмор", - сказал певец.

Однако, пока Кирилл Бледный записывал оправдательное видеообращение, его поклонники из Польши, очевидно, не понявшие "прикола" певца, стали призывать организаторов отменить гастроли "Пошлой Молли".

Что пишут поляки

Поклонники группы из Польши возмущены заявлением исполнителя, призывая его возвращаться в Москву, если его не устраивает польский язык.

Кирилл Бледный (фото: российские СМИ)