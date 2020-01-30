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Партнерство з Росією: у Києві з'явилися провокаційні білборди

STYLERЖиття    30.01.2020 - 08:39
Партнерство з Росією: у Києві з'явилися провокаційні білборди
У Києві з'явилися білборди з рекламою партнерства з Росією (фото: колаж РБК-Україна)

В різних районах Києва з'явилися білборди з рекламою партнерства з Росією

У Києві з'явилися білборди, на яких написано "Росія — наш головний стратегічний партнер" і розміщено фото бізнесмена і засновника компанії Holly Industrial Олега Катющенко.

Провокаційну рекламу почали розклеювати в ніч з 29 на 30 січня. При цьому робилося це все дуже швидко. Дані білборди були помічені біля станції метро "Житомирська", "Позняки", на вулиці Палладіна і на Окружній.

Партнерство з Росією: у Києві з'явилися провокаційні білборди

Провокаційний білборд в Києві (фото: kiev.informator.ua)

Близько 00:20 на проспект Перемоги приїхали комунальники, яким дали завдання швидко демонтувати цю рекламу. Така ж ситуація спостерігалася і на вулиці Гришка біля станції метро "Позняки". Але туди ще приїхали правоохоронці, журналісти, муніципальна охорона і воїни АТО. Про це повідомляє "Інформатор".

Провокаційний білборд у Києві демонтують (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Люди були шоковані такою рекламою і припустили, що це провокація, і Олег Катющенко перейшов комусь дорогу. В 00:40 рекламу вже демонтували. Рекламу також прибрали і в інших місцях. В даний час невідомо, хто її замовив.

Варто зазначити, що компанія Holly Industrial займається будівництвом, відновленням котеджів, офісних та історичних будівель.

Користувачі мережі також відреагували на провокаційні білборди.

  • Компанія, яка володіє місцями на ці борди, не бачила, що вішає?
  • Спроба розхитати нас зсередини. Впевнена, що таке з'явилося не тільки в Києві. В новинах точно не покажуть;
  • Я не розумію, що відбувається...
  • Ну так і вліпити штраф і замовнику, і виконавцю;
  • Це тільки початок, на жаль;
  • Різновид підстав і усунення конкурентів в нових укрреаліях;
  • За гроші все роблять.

Партнерство з Росією: у Києві з'явилися провокаційні білборди

Партнерство з Росією: у Києві з'явилися провокаційні білборди

Партнерство з Росією: у Києві з'явилися провокаційні білборди

Скріншоти з Facebook

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