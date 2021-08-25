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Російський коментатор обмовив українських паралімпійців

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Середа 25 серпня 2021 19:45
Російський коментатор обмовив українських паралімпійців Колаж РБК-Україна: російський коментатор обмовив українських паралімпійців
Автор: Styler

Дмитро Губернієв обмовив українських паралімпійців. Російський коментатор заявив, що вони достроково покинули церемонію відкриття літніх Паралімпійських ігор 2020 в Токіо, оскільки не захотіли бути поруч з представниками РФ за вказівкою керівництва української делегації.

Про це повідомляє "Матч ТВ".

"Наша команда розташувалася поруч зі збірною України. Звичайно, наші привітали українську делегацію. А ось далі почалося... Керівник паралімпійського комітету України буквально в наказовому порядку своїм спортсменам дав команду йти! Мовляв, всім потрібно відпочивати, потрібно йти з церемонії", - заявив Губернієв.

Він також сказав, що керівник паралімпійського комітету України дійшов до маразму.

"Що ви робите, божевільні! Ось така у нас склалася колізія. Мені шкода спортсменів. Вони пішли з церемонії, щоб не стояти поруч з росіянами. Хто зупинить цих маразматиків?" - зазначив коментатор.

Пізніше слова Губернієва спростував виконуючий обов'язки президента паралімпійського комітету Росії Павло Рожков. Він заявив, що нічого подібного не було і українська делегація сиділа поруч з ними.

"Казкарі якісь, на рівному місці придумують (скандал)", - додав Рожков.

Нагадаємо, студентка з Сум потрапила в скандал. Вона пригрозила спалити Національні прапори і називала Росію "великою країною".

Ми також писали про те, що в Києві сцену до Дня Незалежності встановили на братській могилі, після чого спалахнув скандал.

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