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Скандал с Минздравом. Человек с канала Медведчука получил руководящий пост: работники уже увольняются

Понедельник 04 марта 2024 22:31
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Скандал с Минздравом. Человек с канала Медведчука получил руководящий пост: работники уже увольняются Работники учреждения начали увольняться из-за Гордийко (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Вокруг Министерства здравоохранения Украины разгорелся скандал из-за того, что руководителем отдела "Центра общественного здоровья" (ЦОС) назначили бывшего шеф-редактора ZIK (телеканала предателя Виктора Медведчука) - Дарью Гордиенко. Сотрудников это возмутило, но их жалобы никто не услышал. Поэтому из учреждения уже уволились все коммуникационники.

Что известно о скандале вокруг Минздрава, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: пост с Facebook-страницы экс-коммуникационницы ЦОС Антонины Доломанджи, ее интервью для ИМИ, пост в Telegram-канале активиста Сергея Стерненко, комментарии под постом из Facebook министра Виктора Ляшко.

С чего все началось

Несколько часов назад Доломанджи разместила пост, в котором рассказала о неприятной ситуации. Она уволилась из ЦОС и объяснила, что не могла оставаться в учреждении, где работает человек, "руководивший распространением российской пропаганды в Украине".

"У меня было еще много идей, которые хотела здесь реализовать, и не планировала увольняться, как и мои коллеги. Но в конце января руководительницей отдела коммуникаций ЦОС назначили Дарью Гордийко - бывшую шеф-редакторку медведчуковского телеканала ЗИК", - говорилось в посте.

"Одна его должность уже свидетельствует о том, что человек явно был не только в курсе пророссийской пропагандистской политики канала, но и непосредственно руководил его воплощением", - добавила Доломанджи.

Скандал с Минздравом. Человек с канала Медведчука получил руководящий пост: работники уже увольняются

Скандал с Минздравом. Человек с канала Медведчука получил руководящий пост: работники уже увольняются

Пост Доломанджи (скриншоты)

Также она привела информацию о Гордийко, которая запрещала освещать акцию протеста на Майдане и отмечала, что ей "важна только профессиональность человека, а не его политическая позиция".

"Мы вместе с коллегами пытались донести руководству недопустимость и абсурдность ее пребывания на руководящем посту в государственном учреждении во время войны с Россией. Руководство, к сожалению, нас слышать не захотело. "ЦОС - аполитическая организация", как нам заявили, и прошлое и политические взгляды этого человека руководство не интересуют", - рассказала Доломанджи.

После этого все коммуникационники приняли решение об увольнении из ЦОС. А потом Доломанджи дала комментарий ИМИ и рассказала, что в феврале команда встречалась с новым гендиректором Михаилом Росадой, который сначала обвинял работников в "распространении слухов", а затем выддал: "мы при Януковиче все жили и работали, и ничего".

Как на это реагирует общество

Кроме ИМИ и других СМИ, на ситуацию обратил внимание Стерненко. Он возмутился тем, что бывшая шеф-директор, работавшая на Медведчука, получила такую должность.

"Интересно, что думает об этой позорной истории министр здравоохранения Виктор Ляшко? Ответ придется дать", - написал активист.

Скандал с Минздравом. Человек с канала Медведчука получил руководящий пост: работники уже увольняются

Стерненко о скандале с Минздравом (скриншот)

Впоследствии комментарии от украинцев, узнавших о скандале, начали появляться на странице Ляшко в Facebook. Впрочем, сам министр на это пока не отреагировал.

Скандал с Минздравом. Человек с канала Медведчука получил руководящий пост: работники уже увольняются

Комментарии на странице Ляшка (скриншот)

Ранее уже стало известно, что после увеличения количества жалоб Минздрав начинает проверку ВВК в Киеве.

Кроме этого, недавно стало известно, что УПЦ дала награду военному, но "передумала, потому что он - открытый гей".

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сканал Министерство здравоохранения Украины
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