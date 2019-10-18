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У Запоріжжі підірвали банкомат

Новини » Надзвичайні події    18.10.2019 - 11:39
У Запоріжжі підірвали банкомат
Фото: місце інциденту в Запоріжжі (zp.npu.gov.ua)

Невідомі підірвали банкомат в магазині, який знаходиться у житловому будинку

У Запоріжжі в ніч на 18 жовтня невідомі підірвали банкомат, місцеві правоохоронці відкрили кримінальну справу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області.

Повідомляється, що вночі до чергової частини надійшла інформація про пошкодження банкомату на вулиці Магістральній. За даними поліції, невідомі підірвали банкомат у магазині, який розташований на першому поверсі п'ятиповерхового будинку. Правоохоронці встановлюють, чи були викрадені гроші.

За даним фактом відкрито кримінальну справу, поліція встановлює обставини і причетних до злочину.

У Запоріжжі підірвали банкомат

Фото: місце інциденту в Запоріжжі (zp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося про підрив банкомата у Шевченківському районі Харкова. Інформація була внесена до Журналу єдиного обліку, приймаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до події.

До цього, в Закарпатській області затримали членів угруповання, які обкрадали термінали. За даними поліції, угруповання причетне до не менш 13 випадків в Іршаві, Виноградові та Мукачеві.

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