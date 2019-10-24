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Скандал з "Кварталом 95": українська співачка заступилася за хор Верьовки

STYLERПерсони    24.10.2019 - 15:24
Скандал з "Кварталом 95": українська співачка заступилася за хор Верьовки
Марія Бурмака (фото: facebook.com.mariaburmaka)

Марія Бурмака прокоментувала скандальну пісню "кварталівців" та хору Верьовки "Горіла хата"

Скандальне відео "Кварталу 95" і хору Григорія Верьовки про згорілий будинок Валерії Гонтаревої прокоментувала українська народна артистка Марія Бурмака. Співачка вважає, що це неправильно, що музикантів стали "цькувати" за виступ. Про це вона розповіла в передачі "Сніданок з 1+1".

Виконавиця зазначила, що "жарт" їй зовсім не сподобався, але хор Верьовки тепер перекреслили назавжди.

"Я дізналася з дзвінка журналістів на наступний день. У мене відразу промайнуло моє дитинство, цей могутній хор, як я ходила на концерти. Я почала дивитися цю історію. Звичайно, мені номер не сподобався, тому що є такі теми, на які не варто жартувати", - сказала Бурмака.

На думку співачки, "цькування" - це неправильно, в мережі піднявся великий резонанс і відомі музиканти сильно постраждали через це. Саме закидання камінням артистів - і є "совок".

"Вони отримали якийсь гонорар, але наскільки я розумію, це не була якась готівка. Очевидно якийсь держоблік, який також йде в касу. Але в мережі почали просто перекреслювати хор. Взяти і топтати великий колектив, кидати камінням, я проти цькування як такого. Тому що це і є "совок", - пояснила артистка.

Відео: Марія Бурмака висловилася про скандал з "кварталівцями" і хором Верьовки (YouTube/ТСН)

Нагадаємо, в останньому ефірі "Кварталу 95" гумористи і хор Григорія Верьовки заспівав пісню про згорілий будинок екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої під назвою "Горіла хата". У мережі артистів і музикантів затаврували і зганьбили.

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