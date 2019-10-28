Скандал з "Кварталом 95" і хором Верьовки: що тепер буде з колективом

Скандальне відео "Кварталу 95" і хору Григорія Верьовки викликало в мережі небувалий резонанс, але музиканти з колективу не понесуть ніякого покарання. Санкції до хору ніхто не застосовуватиме. Про це повідомив Міністр культури Володимир Бородянський в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я вважаю, що є речі, які перебувають в культурній площині. І не завжди в культурній площині має бути покарання. Покарання в тому сенсі, як хтось вважає, що треба когось чогось позбавити і так далі. Це ж була ціннісна річ, то їсти можна, а що не можна, що добре, а що погано", – сказав Бородянський.

Міністр культури вважає, що в Україні необхідно впровадити краще фінансування для колективів, щоб уникнути подібних ситуацій в майбутньому. За словами Бородянського, якість контенту повинен збільшуватися пропорційно винагороди від держави.

"Моє вибачення, взагалі те, що я написав, я написав з точки зору мого розуміння моїх цінностей, коли я що-то вважаю допустимим або не допустимим. Те, що сталося, на мій погляд, неприпустимо. Воно не смертельно, але неприпустимо. Я вважаю, що треба зробити висновки всім і більше так не робити", - сказав Бородянський.