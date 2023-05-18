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Скандал с Виктором Павликом из-за спецпропуска получил еще одно продолжение

Скандал с Павликом получил продолжение (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Скандал с Виктором Павликом и его женой Катериной Репяховой из-за спецпропуска в Киеве набирает обороты. После волны хейта от украинцев, изъятия спецпропуска и проблем с полицией, у пары начались и другие проблемы.

Какое продолжение получил этот скандал - читайте ниже.

Вынуждены отменить концерт

На начало июня у Виктора Павлика был запланирован благотворительный концерт в Берлине. Деньги от этого концерта должны были пойти на покупку дронов для ВСУ. И каждый билет - донат на украинскую армию.

Однако после скандала организатор концерта Диана Янушкевич сообщила, что Виктора Павлика в Берлине не ждут.

"В связи с обстоятельствами, которые имели место в жизни артиста 16-17 мая, организаторы приняли решение отменить концерт Виктора Павлика. Кто будет выступать на благотворительном концерте 4.06, мы сообщим позже", - написала Янушкевич на своей странице в Facebook.

Детали скандала с Виктором Павликом

Супруга певца Катерина Репяхова разместила на своей странице в Instagram видео, где она вместе с мужем едет в автомобиле по Южному мосту в Киеве. Мост закрыт с начала войны и проезд по нему разрешен только по спецпропускам.

Более того, Виктор Павлик на камеру показал свой спецпропуск и сказал, что это отличный подарок для жены.

Видео быстро разлетелось по социальным сетям и на пару обрушилась волна хейта. Павлик и Репяхова написали несколько постов с объяснениями и извинениями, но им это не помогло.

На следующий день Павлику и Репяховой пришлось пообщаться с полицией и спецпропуск у них забрали.

Ранее мы сообщали о том, как прошло общение Павлика с полицией.

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скандалВиктор ПавликЕкатерина Репяхова