Скандал на Голос країни 2020: підопічна Дана Балана попала в "Миротворець"

Учасниця шоу Голос країни-10 Василина Старшова, яка була вокалісткою в російській групі "Ленінград", але зараз вирішила зайнятися сольною кар'єрою, попала в базу сайту "Миротворець". Підопічну Дана Балана на популярному конкурсі звинувачують у незаконному відвідуванні окупованого Криму в серпні 2016 року.

Артистка за підсумками 1 випуску нового сезону пройшла до наступного етапу Голосу.

У заяві адміністраторів сайту "Миротворець" йдеться, що Старшова - порушниця державного кордону України - зараз у Києві, і про її точне місцезнаходження знають організатори конкурсу.

Василина Старшова бере участь у шоу Голос країни-10 (Фото: facebook.com/goloskrainy)

"Вона в серпні 2016 року для участі у фестивалі "Золота балка" в місті Балаклава незаконно проникла в захоплений російськими окупантами український Крим", - йдеться в повідомленні.

Також на "Миротворці" з'явився "профіль" Старшової.

Василина Старшова потрапила на сайт "Миротворець" за відвідування окупованого Криму (Фото: скрін psb4ukr.org)

До нього додається посилання на відео участі російської артистки на фестивалі в Балаклаві разом зі співаком Сергієм Шнуровим та групою "Ленінград".

На шоу Голос країни-10 Старшова запам'яталася яскравим виступом, і на неї повернулися чотири тренерські крісла.

Василина Старшова пройшла у наступний етап шоу Голос країни-10

Дан Балан взяв "опіку" над конкурсанткою. Додамо, що наступний випуск Голос країни-10 вийде 26 січня.

Василина Старшова в шоу Голос країни-10 увійшла до команди Дана Балана (Фото: facebook.com/goloskrainy)