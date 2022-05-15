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KALUSH Orchestra показали новий кліп до пісні" Стефанія": знято на руїнах Ірпеня та Бучі

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Неділя 15 травня 2022 12:21
KALUSH Orchestra показали новий кліп до пісні" Стефанія": знято на руїнах Ірпеня та Бучі KALUSH Orchestra показали новий кліп до пісні" Стефанія " (Кадр з кліпу)
Автор: Анна Шиканова

KALUSH Orchestra після своєї перемоги на Євробачення 2022 випустили новий кліп до пісні"Стефанія". Він був знятий на руїнах Ірпеня, Бучі, Гостомеля і Бородянки - міст в Київській області, які сильно постраждали від вторгнення російських окупантів.

Про новий кліп переможців Євробачення 2022 KALUSH Orchestra та пресконференцію гурту після конкурсу – читайте нижче.

Новий кліп KALUSH Orchestra

У кадри нового кліпу до пісні "Стефанія" увійшли наслідки звірячих дій росіян у Бучі, Ірпені, Гостомелі та Бородянці. Як зазначив соліст Олег Псюк, пісня була записана до повномасштабного вторгнення Росії в Україну і початковий її сенс був про матір.

Але війна повністю поміняла посили цієї пісні й це відбилося в кадрах нового відеокліпу. Композиція "Стефанія" була присвячена мамі Олега Псюка – Стефанії.

"Це пісня про мою маму. Я ніколи не присвячував їй пісні, і взагалі не впевнений, що наші відносини були настільки тісними. Але я знаю, що вона точно заслуговує на цю пісню, яку вона ще навіть не чула! Це найкраще, що я колись для неї робив", - говорив музикант ще перед Нацвідбором.

А зараз "Стефанія" стала справжнім саундтреком війни для багатьох українців, оскільки матері відправляють на фронт своїх синів захищати Україну, чекають від їх потім повідомлення і короткі звісточки.

"Ми цей кліп знімали в Бучі, Ірпені та Гостомелі - кадри не для людей зі слабкими нервами, б'є дуже глибоко і боляче!" - розповіли про новий кліп учасники колективу.

У відео також використані кадри зі Львова - табір біженців і Будинок вчених, який раніше вже з'являвся в кліпі KALUSH Orchestra.

Що сказали KALUSH Orchestra на пресконференції

Олег Псюк на пресконференції подякував усім, хто голосував за Україну і підкреслив, що будь-яка перемога зараз буде дуже важливою.

"Будь-яка перемога буде вагомою, а оскільки наша культура під загрозою, нам потрібно показати, що українська культура жива і має дуже гарний почерк. Висловлюю велику подяку кожній країні та кожній людині, що підтримували нас. У нас давно не було хороших новин. Дякуємо всім, хто допоміг привезти в Україну хоча б якісь хороші новини", - сказав Олег Псюк.

Він додав, що Україна з радістю прийме наступне Євробачення в цілісній щасливій і відбудованій Україні.

Також лідер колективу пояснив, чому заявив зі сцени про "Азовсталь" і Маріуполь і не побоявся дискваліфікації.

"Це велика біда нашої країни. Це блокада, понад 1000 осіб оточили з усіх боків. Нам потрібна допомога, щоб звільнити цих людей. Як допомогти? Інформаційно - говорити всім, писати про це. Тут знаходиться багато преси, якщо кожен з вас напише про це, то це дійсно нам допоможе.

Люди, які ставлять питання про дискваліфікацію, не розуміють, наскільки велика біда у нас в країні. І для мене сказати це було безумовно важливіше, ніж дискваліфікація. Якби упустив такий шанс, я б собі не пробачив. Я дуже сподіваюся, що, хоча б одна людина з 200 млн це побачить і зможе нам в цьому питанні допомогти", - підкреслив Олег Псюк.

Також лідер KALUSH Orchestra розповів про своїх фаворитів на Євробачення і плани після повернення додому.

У Олега Псюка день народження 16 травня, але в цей день він буде в дорозі в Україну. А ось по приїзду додому він збирається відзначити свій день народження в колі близьких і друзів.

Своїми фаворитами на Євробачення 2022 українці назвали представників Італії, Великобританії, Польщі та Молдови.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Kalush Orchestra зі сцени Євробачення закликали врятувати Маріуполь прямо зараз.

А також писали про те, що KALUSH Orchestra побили рекорд Євробачення за кількістю голосів від глядачів.

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