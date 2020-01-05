Зеленський не впливав на пропуск Dr.Alban в Україну, - голова Держприкордонслужби

Фото: виступ Dr. Alban у новорічному "Вечірньому Кварталі" (прес-служба студії "Квартал 95")

Шведський співак не порушував законодавство при перетині українського кордону

Президент України Володимир Зеленський не впливав на рішення про пропуску на територію України шведського співака Dr.Alban, який раніше виступав в аннексированном Криму. Про це заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко Facebook.

За його словами, Доктор Албан в'їхав в Україну згідно з чинним законодавством.

"Питання прикордонного контролю належать виключно до компетенції Державної прикордонної служби України. І ніяк на рішення охоронців кордону з пропуску чи пропуску осіб не впливає ніхто, в тому числі і президент України. Відмовити іноземцям у перетині кордону можна через доручення правоохоронних органів. Однак у разі його відсутності і наявності необхідних документів вони можуть бути пропущені в Україну", - написав Дейнеко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Dr.Alban виступив в Україні у новорічному "Вечірньому кварталі". Як написав сам артист, йому був заборонений в'їзд в Україну після виступів в окупованому Криму, однак після втручання Зеленського його пропустили.