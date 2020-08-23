Сніжана Єгорова поскаржилася на погрози і спробувала виправдатися за свої слова

Сніжана Єгорова (фото: facebook.com/snezhana.egorova.9)

Сніжана Єгорова звернулася в поліцію через погрози

Сніжана Єгорова після скандалу через критику образу українських героїв поскаржилася на погрози в мережі та звернулася в поліцію. Відома ведуча виправдовується, що її висловлювання в інтерв'ю були вирвані з контексту.

Також Єгорова зробила офіційну заяву в Facebook і опублікувала відео з більш повним записом резонансного ефіру.

Ведуча вважає, що інтерв'ю з нею в програмі "ПрямоTalck" ряд ЗМІ "навмисно перекрутили та поширили" в інформпросторі, і закликає виправити опубліковані матеріали й вибачитися "за заклики до насильства, погрози та наклеп, які лунають на мою адресу, але найголовніше, на адресу моїх дітей".

Єгорова розповіла, що передала правоохоронцям всі матеріали за фактом "наклепу, погроз в соцмережах, формування завідомо неправдивої інформації" та номери телефонів, з яких надходили погрози їй та її дітям. Також вона написала заяву в поліцію, яку було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Ситуацію взяв "під особистий контроль" одним з народних депутатів "з метою запобігання насильства над малолітніми дітьми та боротьби з тероризмом". Він же й направив депутатський запит, аби з'ясувати "обставини та всіх учасників цієї справи".

"Коментарі до цього відео відкриті та фіксуються в якості доказової бази", - додала Єгорова.

Відео: Сніжана Єгорова розкритикувала образ українських героїв

Раніше повідомлялося, що Антін Мухарський відреагував на скандальні висловлювання Сніжани Єгорови про українських захисників.