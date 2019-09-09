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Маленька принцеса Шарлотта: як називали дівчинку в дитячому саду

STYLERЖиття    09.09.2019 - 19:38
Маленька принцеса Шарлотта: як називали дівчинку в дитячому саду
Фото: Принцеса Шарлотта (facebook com TheBritishMonarch)

З'явилися подробиці про захоплення дівчинки в дитячому саду

Дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма - Шарлотта 5 вересня пішла в школу і вже освоюється в новому навчальному закладі. До цього дівчинка ходила в престижний дитячий садок Willcocks, який знаходиться зовсім близько від лондонській резиденції Кенсигтонського палацу. Наголошується, що в дошкільному закладі, у принцеси було багато друзів, а вона була дуже товариська і доброзичлива. Також у неї було дуже забавне прізвисько "Принцеса-воїн".

Як відомо, маленька Шарлотта дуже активна дівчинка і за словом в кишеню не лізе. Вона обожнює забави і пригоди, а також всілякі витівки, як і будь-яка інша дитина. Зазначається, що вона дуже любить лазити по деревах і грати у футбол. За словами вихователів у дитячому садку, Шарлотта - справжній шибеник.

Маленька принцеса Шарлотта: як називали дівчинку в дитячому садуФото: Принцеса Шарлотта (facebook com TheBritishMonarchy)

Відзначимо, що в школі принцеса не буде користуватися своїм титулом. За документами вона буде записана, як Шарлотта Кембридж. Судячи з усього, однокласники, будуть назвати її домашнім ім'ям - Лотті. Саме так називають її батьки - Кейт і Вільям. Так само дівчинку називали і в дошкільному закладі.

Як ми раніше писали, Кейт Міддлтон і принц Вільям змінили прізвище дочки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 4-річна дочка Кейт Міддлтон показала непристойний жест.

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