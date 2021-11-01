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Дитину зі зламаною ногою відправили додому: у дитсадку під Запоріжжям розгорівся скандал

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Запоріжжя, Понеділок 01 листопада 2021 17:29
Дитину зі зламаною ногою відправили додому: у дитсадку під Запоріжжям розгорівся скандал Колаж РБК-Україна: під Запоріжжям дитсадок потрапив у скандал через травми дитини
Автор: Роман Мирончук

У Пологах Запорізької області дитячий садок "Віночок" потрапив у гучний скандал. Дитина впала і отримала численні травми. При цьому вихователі не надали їй допомогу, не викликали медиків і просто відправили додому.

Про це повідомляє місцеве видання "ZaБор".

Вихователь дитсадка зателефонувала батькам і повідомила їм, що їх дочка впала в альтанці і вдарилася головою. Батьків попросили забрати свою дитину, оскільки вона сильно плакала.

Мама малятка не вірить, що дочка просто впала в альтанці. Жінка вважає, що справжні обставини інциденту просто приховують.

"Поверхня там рівна. А у дитини численні травми", - каже Вікторія.

Неофіційно мамі сказали, що дівчинка впала з другого поверху. Батьки в подиві, як їх дочка могла туди потрапити, якщо ясельна група знаходиться на першому поверсі.

Батьки відвезли дочку в місцеву лікарню. Там зробили знімок таза і сказали, що у малятка тільки забій.

Пізніше дівчинці стало гірше. Вже в Дитячій обласній лікарні у дитини виявили закритий перелом гомілки, черепно-мозкову травму і струс мозку. Дівчинка пролежала 6 днів у відділенні нейрохірургії.

Їй наклали гіпс, в якому вона провела 1,5 місяці. Через деякий час з батьками зв'язалася директор дитсадка і запропонувала вирішити питання мирно.

Батьки скаржаться, що поліція нічого не робить. Через місяць у мерії на лікування дитини виділили 4 тисячі гривень.

Нагадаємо, в Одесі на дитячому майданчику дівчинка втратила частину пальця через гірку.

Ми також писали про те, що в Україні затвердили професійні стандарти вихователя і директора садка.

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Запорожская область детский сад
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