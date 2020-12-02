Скандал з батюшкою в норковій шубі набирає обертів: де реакція ПЦУ?

На Волині 54-річний єпископ ПЦУ, раніше митрополит Луцький і Волинський Михаїл прийшов у норковій шубі в міськраду. Його поява в хутрі викликало в мережі бурю обурення і критики. Деякі українці просто не розуміють, як батюшка може дозволяти собі таку розкіш, не кажучи вже про етичний фактор.
Спочатку фото з'явилися на сайті Луцької міськради, але потім поширилися і в соцмережах.
Судячи з усього так священнослужитель прийшов на першу сесію Луцької міськради VIII скликання 27 листопада.
На сторінці некомерційної організації ХутроOFF у Facebook також опублікували ці фото.
"Цікаво почути, що з цього приводу думає Православна Церква України та інші священнослужителі. Не думаємо, що ці події пов'язані, але нагадаємо, що в цьому році на території митрополії єпископа ПЦУ Михайла почала працювати норкова ферма, яку відкрив голландець", - написали на сторінці.
ПЦУ поки що ніяк не прокоментувала факт появи батюшки в норковій шубі. А ось знімки викликали хвилю критики в коментарях. Українці пишуть, що це просто ганьба.
Як ми раніше писали, в мережі показали, як відомі храми Києва проігнорували карантин.
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