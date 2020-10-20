Контакти були постійні: Філарет заявив, що співпрацював з КДБ

Патріарх Філарет (Фото: wikimedia by Ігор Кіянчук)

Патріарх Філарет розповів, що всі священнослужителі контактували з КДБ

Патріарх Православної церкви, патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет визнав, що за часів СРСР був змушений співпрацювати з КДБ.

Він зазначив, що без згоди КДБ неможливо було призначити ні єпископа, ні священника – всі ці кандидатури повинні були узгоджуватися. Про це Філарет повідомив в інтерв'ю для "Україна 24".

"Контакти з КДБ у церкви були постійні. КДБ керував церквою - без його згоди не можна було призначити ні єпископа, ні священника. Для того, щоб поставити єпископа, треба було узгодити кандидата з КДБ. А якщо з ними не погодити, священнику не дадуть реєстрацію, без якої він не може служити на парафії", - розповів патріарх.

Як зазначив Філарет, немає нічого поганого в тому, щоб визнавати таку співпрацю та у свій час всі змушені були спілкуватися з КДБ.

"Я не боюся, коли кажуть: "Філарет співпрацював з КДБ". Так, контакти були, але не було жодного єпископа, який би не мав таких контактів. Ця "сенсація" потрібна для того, щоб принизити церкву", - підкреслив патріарх Православної церкви України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що патріарх Філарет захворів на коронавірус.

А також розповідали про те, що Філарет шокував своєю заявою про Єпіфанія.