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Скандал с батюшкой в норковой шубе набирает обороты: где реакция ПЦУ?

Автор: Людмила Жукова

На Волыни 54-летний епископ ПЦУ, ранее митрополит Луцкий и Волынский Михаил пришел в норковой шубе в горсовет. Его появление в мехах вызвало в сети бурю негодования и критики. Некоторые украинцы просто не понимают, как батюшка может позволять себе такую роскошь, не говоря уже об этическом факторе.

Изначально фото появились на сайте Луцкого горсовета, но потом распространились и в соцсетях.

Епископ Михаил появился в горсовете в норковой шубе (фото: facebook.com/hutrooff)

Судя по всему так священнослужитель пришел на первую сессию Луцкого горсовета VIII созыва 27 ноября.

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На странице некоммерческой организации ХутроOFF в Facebook также опубликовали эти фото.

"Интересно услышать, что по этому поводу думает Православная Церковь Украины и другие священнослужители. Не думаем, что эти события связаны, но напомним, что в этом году на территории митрополии епископа ПЦУ Михаила начала работать норковая ферма, которую открыл голландец", - написали на странице.

ПЦУ пока что никак не прокомментировала факт появления батюшки в норковой шубе. А вот снимки вызвали волну критики в комментариях. Украинцы пишут, что это просто позор.

  • Значит у себя в Нидерландах они гуманисты, а здесь пусть льется кровь невинных!!! А вам батюшка должно быть стыдно!
  • Для нього норкова шуба - гонор, імідж, статус...Це як обвішати себе золотом та коштовним камінням . Який сором !!!
  • Это ужас. Цинизм, в который сложно поверить.
  • Це нема слів, ще шапку треба.
  • Кому "опиум для народа", а кому и шубейка тепленькая. Чему удивляться, всегда так было.
  • Боже як це страшно коли тобі читають проповіді і роблять все наоборот!! Світ іде на дно.

Как мы ранее писали, в сети показали, как известные храмы Киева проигнорировали карантин.

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