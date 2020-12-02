Скандал з батюшкою в норковій шубі набирає обертів: де реакція ПЦУ?

Митрополит Михайло обожнює хутряні вироби

На Волині 54-річний єпископ ПЦУ, раніше митрополит Луцький і Волинський Михаїл прийшов у норковій шубі в міськраду. Його поява в хутрі викликало в мережі бурю обурення і критики. Деякі українці просто не розуміють, як батюшка може дозволяти собі таку розкіш, не кажучи вже про етичний фактор.

Спочатку фото з'явилися на сайті Луцької міськради, але потім поширилися і в соцмережах.

Єпископ Михайло з'явився у міськраді в норковій шубі (фото: facebook.com/hutrooff)

Судячи з усього так священнослужитель прийшов на першу сесію Луцької міськради VIII скликання 27 листопада.

На сторінці некомерційної організації ХутроOFF у Facebook також опублікували ці фото.

"Цікаво почути, що з цього приводу думає Православна Церква України та інші священнослужителі. Не думаємо, що ці події пов'язані, але нагадаємо, що в цьому році на території митрополії єпископа ПЦУ Михайла почала працювати норкова ферма, яку відкрив голландець", - написали на сторінці.

ПЦУ поки що ніяк не прокоментувала факт появи батюшки в норковій шубі. А ось знімки викликали хвилю критики в коментарях. Українці пишуть, що це просто ганьба.

Значить у себе в Нідерландах вони гуманісти, а тут хай ллється кров невинних!!! А вам батюшка має бути соромно!

Для нього шуба норкова - гонор, імідж, статус...Це як обвішати себе золотом та коштовним камінням. Який сором !!!

Це жах. Цинізм, в який складно повірити.

Це нема слів, ще шапку треба.

Кому "опіум для народу", а кому і шубейка тепленька. Чому дивуватися, завжди так було.

Боже як це страшно коли тобі читають проповіді і роблять все навпаки!! Світ іде на дно.

Як ми раніше писали, в мережі показали, як відомі храми Києва проігнорували карантин.

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