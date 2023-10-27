"Пугает" военная форма. "Ангелов Азова" выгоняли с бизнес-форума: детали скандала

Руководитель Патронатной службы "Азова" Елена Толкачева рассказала об возмутительной ситуации. Организацию пригласили на бизнес-форум, а затем людей в военной форме просили "спрятаться", потому что они якобы пугали других.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о деталях скандала. Как оказалось, впоследствии в организации, проводившей бизнес-форум, решили оправдаться, но это не спасло их от хейта.

С чего все началось

Волонтер и глава "Ангелов Азова" рассказала, что Патронатную службу пригласили на бизнес-форум от YBC. Планировалось, что представители организации пообщаются с украинскими бизнесменами, расскажут о своей деятельности. Но все произошло иначе, Толкачеву просили спрятаться, а потом даже выгоняли.

"Через 30 минут после того, как мы находились на этом мероприятии, подошла одна из представительниц организаторов. И попросила спрятаться где-то в углу, потому что находящихся на этом мероприятии мужчин пугает военная форма... К нам подошел человек и попросил покинуть мероприятие. из-за того, что гостей пугает военная форма", - рассказала волонтер.

Київську бізнес-молодь лякає військова форма.

Відео: Telegram-канал Олени Толкачової, керівниці Патронатної служби "Азову" pic.twitter.com/QqBuL0f6NU — Поліна Іваненко (@polinarbcua) October 27, 2023

Что обо всем этом думает глава "Ангелов Азова"

Толкачева отметила, что ей сложно комментировать инцидент. Волонтер назвала эту ситуацию проявлением пренебрежения.

"В центре Киева, в 2023 году. Когда идет война, когда наши ребята гибнут в самых страшных боях, когда мы их прячем каждый день... По факту просто пренебрежение болью. Честно, не знаю, как передать испытываемые нами эмоции. Извините, но это мерзко", - заявила она.

Как на скандал реагирует YBC

В бизнес-клубе быстро отреагировали на скандал, ведь общество открыто осудило инцидент. На странице YBC появилось видео с извинениями. Также оправдаться решил основатель клуба Андрей Остапчук.

"Мы приносим свои извинения военным Азову лично и всем, чьи чувства задела эта ситуация. Мнение и позиция человека, работавшего в нашей команде, не является позицией клуба и его участников В клубе более 70 сотрудников. Мы постоянно работаем над тем, чтобы быть одним организмом и исповедовать единые ценности. К сожалению, это выходит не всегда. Для нас это большой урок", - заявил он.

А це вибачення від YBC pic.twitter.com/ltrUN5MKF0 — Поліна Іваненко (@polinarbcua) October 27, 2023

Как реагируют украинцы

Оправдание Остапчука возмутило украинцев еще больше. В комментариях под его постом пользователи пишут:

"Засуньте свою помощь теперь в ж*пу себе и вашим сотрудникам. Никто из военных, имеющих уважение к себе и сослуживцам, ее от вас не примет. Извинения тоже можете засунуть туда же"

Ваши извинения даже не адресованы украинской нации, а только тем, чьи чувства задела эта ситуация. Проснитесь наконец!"

"Боже, как это все низко… Дно пробито. За кого мой муж приехал воевать! Надо наконец-то всех-всех мобилизовать, чтобы бизнесмены, их дети, родные - все узнали все прелести войны!".

Реакция украинцев на извинения Остапчука (скриншот)