Скандал в аеропорту: літак в Ризі "забув" 20 українців

Скандал в аеропорту Риги (Фото: facebook.com/alex.gluschenko)

Пасажири не змогли пройти контроль в аеропорту Риги

В аеропорту Риги, Латвія, 20 українців не змогли відлетіти до Києва через моторошну роботи на пункті контролю. Про колапс повідомив один з постраждалих пасажирів Олександр Глущенко на своїй сторінці в Facebook.

Глущенко розповів, що 20 громадян України не змогли потрапити на свій рейс через те, що в міжнародному аеропорту працює тільки один пункт контролю з восьми.

"20 громадян України просто помахали ручкою літаку, який летів на Київ, тому що в ризькому аеропорту в годину пік працює один пункт контролю з 8. Протягом двох годин відлітають шість бортів, і аеропорт це не парить", - повідомив пасажир.

Він пояснив, що люди приїхали в аеропорт навіть не за дві години до відльоту, а за 3-4 години, але на контролі було лише дві людини на пасажирів з шести літаків. Українці відстояли чергу, встигли пройти паспортний контроль, але речі на огляд не встигли надати. Коли вони звернулися до співробітників аеропорту за допомогою – їх просто проігнорували.

"20 осіб простояли в черзі на контроль дві-три години, стояли, дісталися до паспортного контролю, пройшли його, та все одно не встигли. Перед ними просто закрили двері. І відморозилися. Коли співробітникам аеропорту повідомляли про те, що скоро виліт, що спізнюються – ніякої реакції! Ніхто ні за що не відповідає. Європейський аеропорт! Найбільший в країнах Балтії! Представники wizzair взагалі не напружилися, подумаєш, мінус 20 осіб, борт порожнім і без нічого полетить", - розповів обурений Глущенко.

Фото: facebook.com/alex.gluschenko

В результаті пасажирам просто запропонували написати заяву, яку розглядатимуть 14 днів. Всі працівники аеропорту відмовилися допомагати пасажирам. Заміну рейсу, квитки, житло – також надати відмовилися.

Пасажири звернулися в посольство, однак і там, їм поки що нічим допомогти не змогли.