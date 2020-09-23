Скачки тиску, мігрень і аритмія: якого вітаміну не вистачає при таких симптомах

Симптоми дефіциту магнію (колаж: РБК-Україна)

Медки сходяться на тому, що скачки тиску, мігрень, часті перепади настрою є симптомами дефіциту магнію

Зв'язок дефіциту вітамінів в організмі з самопочуттям не потребує аргументації. Проте визначити дефіцит вітамінів за симптомами може далеко не кожний. Лікарі розповіли, що дефіцит магнію в організмі може призводити до різних симптомів, у тому числі до стрибків тиску, аритмії, хронічної втоми та навіть порушень роботи ШКТ. Деталі - в нашій статті.

Як виявляється нестача магнію в організмі?

Найбільш ефективний спосіб виявити дефіцит магнію — заміряти тиск. Стрибки останнього можуть служити підтвердженням наявності проблеми. Частішають мігрені, можуть мати місце порушення в роботі пам'яті. Ще одним проявом нестачі магнію служить збій серцевого ритму. Іноді про себе дають знати спазми судин, може відбуватися порушення кровообігу. В цілому знижується якість життя людини, оскільки організм не встигає своєчасно реагувати на подразники.

Також тривожними симптомами є постійна втома і перепади настрою, запаморочення і погана координація, втрата апетиту, нудота і блювання, запори, головний біль, м'язові судоми й оніміння рук та ніг, випадіння волосся, ламкість нігтів тощо. Недолік магнію позначається на всіх системах організму і незмінно призводить до хронічних хвороб.

Щоб діагностувати дефіцит магнію, варто здати аналізи, на які відправить вас лікар. У випадку з вітамінами можна допустити і їх надлишок. При гіпервітамінозі виникають симптоми сильного отруєння, які нерізко призводять до важких станів і навіть до смерті. Самодіагностика в цьому випадку вкрай небезпечна і щоб уникнути трагічних випадків зміна харчування і призначення вітамінів повинен проводити лікар.

Як заповнити дефіцит без таблеток

Через те, що магній надходить в організм людини переважно з їжею, першою порадою медиків є нормалізація харчування. Як повідомляє медик, люди, що "вічно худнуть", часто обмежують себе в основних джерелах вітамінів, тому більш схильні до таких симптомів.

Щоб підняти рівень магнію до нормального, варто вживати в їжу більше круп, злаків і бобових. Саме з них в організм має надходити половина добової норми магнію. Магній міститься також у листових овочах, авокадо, ягодах (малині, ожині, полуниці), бананах, лимоні, грейпфруті, яблуках, абрикосах, кунжуті й зародках пшениці. Також магнієм багаті молочні продукти, горіхи, насіння соняшника, желатин, соя і гречаний мед. Джерелом магнію є також риба, наприклад, морський окунь, оселедець, тріска, скумбрія, короп, камбала і креветки.

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