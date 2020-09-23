Скачки давления, мигрень и аритмия: какого витамина не хватает при таких симптомах

Симптомы дефицита магния (коллаж: РБК-Украина)

Медки сходятся на том, что скачки давления, мигрень, частые перепады настроения являются симптомами дефицита магния

Связь дефицита витаминов в организме с самочувствием не нуждается в аргументации. Однако определить дефицит витаминов по симптомам может далеко не каждый. Врачи рассказали, что дефицит магния в организме может приводить к самым различным симптомам, в том числе к скачкам давления, аритмии, хронической усталости и даже нарушениям работы ЖКТ. Детали - в нашей статье.

Как проявляется нехватка магния в организме?

Наиболее эффективный способ обнаружить дефицит магния — замерять давление. Скачки последнего могут служить подтверждением наличия проблемы. Учащаются мигрени, могут иметь место нарушения в работе памяти. Еще одним проявлением нехватки магния служит сбой сердечного ритма. Иногда о себе дают знать спазмы сосудов, может происходить нарушение кровообращения. В целом снижается качество жизни человека, поскольку организм не успевает своевременно реагировать на раздражители.

Также тревожными симптомами являются постоянная усталость и перепады настроения, головокружения и плохая координация, потеря аппетита, тошнота и рвота, запоры, головная боль, мышечные судороги и онемение рук и ног, выпадение волос и ломкость ногтей и прочее. Недостаток магния сказывается на всех системах организма и неизменно приводит к хроническим болезням.

Чтобы диагностировать дефицит магния, стоит сдать анализы, на которые отправит вас доктор. В случае с витаминами нельзя допустить и избытка. При гипервитаминозе возникают симптомы сильного отравления, которые нерезко приводят к тяжелым состояниям и даже к смерти. Самодиагностика в этом случае крайне опасна и во избежание трагических случаев изменение питания и назначение витаминов должен производить лечащий врач.

Как восполнить дефицит без таблеток

Так как магний поступает в организм человека преимущественно с пищей, первым советом медиков является нормализация питания. Как сообщает медик, "вечно худеющие" часто ограничивают себя в основных источниках витаминов, поэтому более всего подвержены таким симптомам.

Чтобы поднять уровень магния до нормального, стоит принимать в пищу больше круп, злаков и бобовых. Именно из них в организм должна поступать половина суточной нормы магния. Магний содержится также в листовых овощах, авокадо, ягодах (малине, ежевике, клубнике), бананах, лимонах, грейпфруте, яблоках, кураге, кунжуте и зародышах пшеницы. Также магнием богаты молочные продукты, орехи, семечки подсолнуха, желатин, соя и гречишный мед. Источником магния является также рыба, например, морской окунь, селедка, треска, скумбрия, карп, камбала и креветки.

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