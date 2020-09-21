Дієтолог назвала кращі добавки і продукти для підтримки імунітету восени

Ілюстративне фото (pexels.com)

Як допомогти своєму організму в період сезонних застуд

Осінь не дарма вважається сезоном застуд - часто імунітет знижується і організму складно боротися з вірусами та переохолодженнями. Але ви можете підтримати організм, всього лише трохи підправивши свій раціон.

Дієтолог Тіана Фіалкова розповіла на своїй сторінці в Instagram, які добавки і продукти варто додати в нього восени для підтримки імунітету і гарного настрою.

Чим підтримати імунітет:

1. Органічна кориця.

У мене кориця завжди асоціюється з осінню. Додаю її в напої, випічку восени, її аромат мене заспокоює навіть якось, особливо в дощові дні. Важливо знайти саме цейлонську органічну, вона дуже ароматна! Корицю сильно обробляють, так і в супермаркетах продають не зовсім ту корицю.

2. Мед манука.

Легко знайдете на iherb. Дуже корисний склад, наш мед поступається manuka за антибактеріальними властивостям. Корисно при ГРВІ, ангінах. Дітям при аденоїдах. І цей мед - не жертва маркетингу)) Так що від душі рекомендую.

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Паростки брокколі в порошку і ферментована зелень в порошку.

Легко знайти на iherb знову ж таки. Восени зелень свіжу якісну складно знайти, так що це відмінний варіант.

4. Для підвищення розумової активності і зниження тяги до солодкого на осінь підключаю: фосфатидилсерин, лецитин, омега-3 і вітамін Д (дозування по аналізам).

5. З їжі планую щодня готувати домашнє рослинна молоко.

Різне: з гарбузового насіння, кедрових і мигдальних горіхів, маку, кунжуту та ін. Рослинне молоко багате на мікроелементи і жири. Тому, як результат - менше тяги до солодкого, «нагодовані» шкіра, волосся, нігті.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, нутриціолог Світлана Нікітчук перерахувала продукти для краси шкіри, які варто включити в раціон восени.

Також повідомлялося, що дієтолог Ольга Усенко дала поради, які продукти краще вибирати на сніданок і вечерю.