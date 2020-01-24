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Нардеп Гончаренко про поїздку в Давос: літав за свій рахунок

Новини » Політика     24.01.2020 - 18:49
Нардеп Гончаренко про поїздку в Давос: літав за свій рахунок
Фото: Олексій Гончаренко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Гончаренко повідомив, що літав на Всесвітній економічний форум за свій рахунок

Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що Всесвітній економічний форум у Давосі відвідував за свій рахунок. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передаєт РБК-Україна.

"Я їздив в Давос за свій рахунок. Жив в годині їзди від Давосу, тому що в самому Давосі вартість проживання за ніч – від 2 тисяч євро. Такого собі дозволити, звичайно, не можу. Переліт робив з пересадками, щоб заощадити, і добирався сам Давос вже поїздом та автобусом", – написав Гончаренко.

Нагадаємо, що українська делегація в Давосі становила понад 30 нардепів.

Як повідомляло РБК-Україна, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не направляв народних депутатів у Давос на щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму і їх поїздки не будуть оплачуватися з держбюджету

За інформацією журналістів, більшість депутатів могли приїхати до Швейцарії за спонсорської підтримки фонду українського олігарха Віктора Пінчука.

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Новини України Віктор ПінчукІгор ГончаренкоДавос
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