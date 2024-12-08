"Ситуация сложная": звезда "Конотопской ведьмы" высказалась о гонорарах актеров во время войны

Звезда первого украинского хоррора "Конотопская ведьма" Татьяна Малкова, где она сыграла главную роль, призналась, улучшилась ли сейчас ситуация с гонорарами у актеров.

Известно, что с началом большой войны гонорары актеров претерпели значительные изменения. Татьяна говорит, что ситуация до сих пор является сложной.

"Ситуация сложная. Действительно сложная. И, к сожалению, она пока не сильно улучшается, потому что на фоне безумной инфляции, безумного курса доллара, актерские гонорары мизерные. И это очень обидно, но я понимаю, ведь такие времена. К счастью, я могу себе позволить находиться в этой профессии в удовольствие и я не хочу оценивать эту профессию по гонорарам", - поделилась Малкова.

Татьяна Малкова (фото: instagram.com/tannita_malkova)

Сначала, по словам звезды, она стремилась лишь заработать на актерстве. Однако со временем ее отношение к профессии изменилось.

"Когда-то, когда я начинала, у меня были такие мысли, что надо же зарабатывать и так далее. Но сейчас я понимаю, что если ты в этой профессии из-за гонораров, а не из-за того, что ты любишь это делать - это путь в никуда. Но я понимаю, адекватно понимаю, что они очень маленькие (гонорары). Но для меня сейчас это не главное", - заверила Татьяна.

Краткая биография Татьяны Малковой

Татьяна Малкова - украинская актриса, певица и телеведущая. Начинала свою карьеру как солистка в музыкальном коллективе "Deva Jazz", однако настоящую популярность получила благодаря участию в третьем сезоне шоу "Голос країни", где она дошла до финала.

С 2011 по 2013 год Татьяна была ведущей на телеканале "Первый Автомобильный", где протестировала более 100 автомобилей и выполняла обязанности исполнительного продюсера.

Татьяна Малкова (фото: instagram.com/tannita_malkova)

Однако самым большим вызовом для Татьяны стала актерская деятельность. После участия в мастер-классе известной преподавательницы Иванны Чабак в 2016 году Малкова получила свою первую главную роль в фильме "Год собаки", что стало началом ее актерской карьеры.

С тех пор она участвовала во многих украинских сериалах и фильмах, продолжая свою творческую деятельность в кино.

Татьяна Малкова (фото: instagram.com/tannita_malkova)

Полное интервью с Татьяной Малковой читайте в понедельник, 9 декабря.